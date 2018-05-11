Shell & Turcas’a “Düşük Karbon Kahramanı” ödülü

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’nde "İklim Finansmanı" temel konusu ile enerji verimliliğine odaklanan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren kuruluşlara Düşük Karbon Kahramanı ödülleri verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA) ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT-D işbirliği ile gerçekleştirilen zirvede, Shell&Turcas doğalgazdan üretilen “Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30” ürünü ile “Geleceğe Sahip Çıkan Motor Yağı” kategorisinde ödül aldı. Ödülü Shell&Turcas adına Shell Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan’ın elinden aldı.

İklim dostu üretim teknolojilerine yatırıma devam

Shell’in iklim değişikliği ile mücadeleye destek veren öncü kuruluşlar arasında yer aldığını belirten Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, “Küresel bir enerji şirketi olarak dünyanın enerji ihtiyacını çevreye ve topluma sorumlu bir şekilde karşılamak üzere çalışıyoruz. Tüm dünyada verimliliği arttırmak için yakıtlar, motor yağları ve madeni yağları üretiyor; bu ürünleri tüketicilerimizin kullanımına sunuyoruz.” dedi. Bu doğrultuda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek performanslı, inovatif ürünler geliştirmeye odaklandıklarını hatırlatan Uzunçakmak şöyle devam etti: “Daha temiz bir dünya için yaptığımız çalışmalar kapsamında sektöre öncülük ederek dünyada ilk defa doğal gazdan motor yağı ürettik. ‘Pureplus Teknolojisi’ ile doğalgazdan ürettiğimiz binek araçlara yönelik Shell Helix motor yağları, kullanıcılara yüksek performans ve koruma sağlamaya yardımcı olmaktadır. İnovasyon gücümüz sayesindepazar liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında üzerimize düşenin farkındayız. Bu çerçevede, iklim değişikliği politikalarının daha hızlı ve daha kapsamlı biçimde oluşturulması için akaryakıt sektöründe sürdürülebilirlik yönetimi oldukça önemlidir. Önümüzdeki dönemlerde de yeni teknolojilere yatırım yaparak gerçekleştirerek, karbon emisyonunu en aza indirgemeye yönelik projelerimize devam edeceğiz.”

2050’ye kadar karbon ayak izimizi yarı yarıya azaltacağız

Shell’in, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği geniş bir madeni yağ ürün gamına sahip olduğunu belirten Uzunçakmak, çevre dostu ürünler üretmek üzere ABD, Almanya, Çin ve Japonya’da yer alan madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma laboratuvarlarına sahip olduklarını söyledi. Bu laboratuvarlarda çalışan yaklaşık 200 bilim insanı ve madeni yağ mühendisinin her yıl milyonlarca kilometrelik saha denemeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Uzunçakmak, Shell, her yıl inovatif ürünlere ve AR-GE çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığına işaret etti.

11 yıldır dünyada ve Türkiye’de madeni yağ piyasasında lider

Dünyada ve Türkiye’de madeni yağ piyasasının lideri Shell, 1963 yılından bu yana Kocaeli’nin Derince ilçesindeki tesisinde madeni yağ ve gres üretimi gerçekleştiriyor. Bu tesiste ürettiği ürünleri hem iç piyasadaki müşterilerine tedarik ediyor hem de 61 ülkeye ihraç ediyor.

Derince’deki madeni yağ ve gres üretim merkezinde geçtiğimiz yıl 100 bin tonun üzerinde madeni yağ ve gres üretildi; bu üretimin 30 bin tonluk kısmı ihraç edildi.

Shell & Turcas; başta otomotiv olmak üzere sanayi, inşaat, madencilik, nakliye ve genel imalat gibi kullanım alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli madeni yağ ürünlerinin Türkiye’de üretimini, satışını ve pazarlamasını gerçekleştiriyor. Shell’in madeni yağ markaları portföyü, otomotiv sektörüne yönelik Shell Helix ve Shell Rimula motor yağlarının yanı sıra, Shell Tellus, Shell Omala, Shell Gadus gibi endüstriyel yağlar ve greslerden oluşuyor.

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Shell, hem Türkiye hem de küresel madeni yağlar pazarındaki liderliğini 11 yıldır aralıksız sürdürüyor. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol A.Ş, Türkiye’nin, uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline’ın her yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına göre de Shell dünyanın “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” konumunda bulunuyor.