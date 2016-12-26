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Shell 10 yıldır Küresel Madeni Yağlar Pazarının Lideri

26 Aralık 2016 Pazartesi 14:53
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Shell Madeni Yağlar, 10 yıldır küresel madeni yağ tedarikçileri arasındaki liderliğini sürdürüyor. Kline & Company’nin Küresel Madeni Yağlar Endüstrisi 2016 Pazar Analizi ve Değerlendirmesi raporuna göre yüzde 11.6’lık pazar payı ileShell Madeni Yağlar, 2015 yılında da küresel madeni yağlar sektöründe liderliğini korudu.

Shell 10 yıldır Küresel Madeni Yağlar Pazarının Lideri
Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin her yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına göre Shell, 2015 yılında 4400 – 4600 kiloton madeni yağ satışı gerçekleştirerek dünyanın “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” oldu. Bu satışların yüzde 36’sı özel araç, yüzde 34’ü endüstriyel otomotiv ve yüzde 30’u ticari otomotiv sektörlerinde gerçekleşti.

 

Shell Downstream Direktörü John Abbott, Shell Madeni Yağların başarısı hakkında, “Shell Madeni Yağlar zorlu rekabet ortamında muazzam bir başarı elde etti. Müşteri odaklı yaklaşımımız, kesintisiz ürün ve inovasyonumuz, teknoloji liderliğimiz, marka yatırımlarımız ve güçlü ekibimiz başarımızın temel dayanağını teşkil ediyor. Küresel talebi karşılamak amacıyla, birinci sınıf tedarik zincirimizi bir üst seviyeye taşımak ve büyütmek üzere aralıksız yatırımlar gerçekleştirdik. Gelecekte de müşterilerimizle ve sektör ortaklarımızla işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu hedefler, gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ve entegre ürün ve hizmet çözümleri ile enerji geçişinin sağlayacağı fırsatları beraberinde getirecek,” dedi.

 

Küresel pazarda üst üste 10 yıldır pazar lideri olmanın gurunu yaşadıklarını belirten Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, “Müşteri beklentilerini karşılamayı ve ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. Bu sayede dünyadaki pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Yüksek teknolojimizle enerjinin geleceğine yön veren küresel bir enerji şirketi olarak, madeni yağ ürünlerimizle de her sektör tarafından tercih edilen bir iş ortağıyız” dedi.

 

Artan talebe cevap vermek amacıyla Shell, madeni yağlar tedarik zincirine yüzlerce milyon dolarlık yatırım yaparak dört madeni yağ harmanlama tesisini iyileştirdi, dört adet yeni madeni yağ harmanlama tesisi ile bir adet yeni gres üretim tesisi açtı ve iki adet yeni Grup II baz yağ üretim tesisi kurdu.

 

Dahası Shell’in, BMW, AG, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Group, Hyundai, Renault-Nissan, Toyota, General Motors, Daimler AG, Suzuki, Ducati, MAN, ZF, General Electric, Aggreko, Siemens gibi belli başlı orjinal malzeme imalatçılarının (OEM) yanı sıra Geely & FAW olmak üzere Çinli OEM’ler ile de küresel düzeyde başarılı ticari ilişkileri bulunuyor.
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