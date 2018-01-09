Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
115023
ALTIN
158.901
DOLAR
3.7683
STERLİN
5.0929
EURO
4.4940

Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize en leziz tarifleri pişirin

1925 yılında Kuzey Fransa’nın Fresnoy-le-Grand kasabasında doğan Le Creuset, kalp şekilli özel tasarımlarıyla Sevgililer Günü’nde de fark yaratıyor. Gökkuşağı renkleri serisinin en sevilen renklerinden kirazın aşka bürünmüş hali ile Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize en leziz tarifleri pişirin, aşkınıza lezzet katın!

Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize en leziz tarifleri pişirin

1925 yılında Kuzey Fransa’nın Fresnoy-le-Grand kasabasında doğan Le Creuset, kalp şekilli özel tasarımlarıyla Sevgililer Günü’nde de fark yaratıyor. Gökkuşağı renkleri serisinin en sevilen renklerinden kirazın aşka bürünmüş hali ile Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize en leziz tarifleri pişirin, aşkınıza lezzet katın!

09 Ocak 2018 Salı 10:51
3024 Okunma
Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize en leziz tarifleri pişirin

Heyecan ve enerjiyi artıran kiraz rengi, Sevgililer Günü ruhunu en romantik şekilde yansıtan renk olma özelliği taşıyor. Mum ışığında başbaşa yiyeceğiniz bir akşam yemeğinde kalp tasarımlı ve kiraz renkli Le Creuset ürünleri, yemeklerinize özel bir hava katarak size unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşatmayı vadediyor.   

Tamamen el işçiliği ile renklendirilen ve cıvıl cıvıl renk skalasıyla mutfağınıza enerji katan Le Creuset tencereleri, çeşitli şekil ve işlevsellikleri ile kullanıcılarına birçok kullanım kolaylığı ve alternatifi sunuyor. Döküm demir ısıyı olağanüstü bir şekilde muhafaza ederken yemekleriniz uzun süre sıcacık kalıyor. 

Le Creuset’in döküm demir fondü seti ise, romantik akşam yemeğinizin tamamlayıcısı oluyor. Fondü seti ile evinizin rahat ortamında, ister çikolata isterseniz peyniri eriterek ortaya çıkan mükemmel lezzeti sevgilinizle paylaşabilirsiniz.

Le Creuset, Sevgililer Günü’ne özel hazırlayacağınız akşam yemeğini benzersiz kılmak ve romantizmi kutlamak için özel bir menü öneriyor. Siz de sevdiklerinizi,   Le Creuset ile hazırladığınız yemeklerle şımartın!
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 11:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heimtextil Fuarı başlıyor
Heimtextil Fuarı başlıyor
2018 hikayesi sürdürülebilir büyüme olacak
2018 hikayesi sürdürülebilir büyüme olacak
Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü
Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim