Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize en leziz tarifleri pişirin

Heyecan ve enerjiyi artıran kiraz rengi, Sevgililer Günü ruhunu en romantik şekilde yansıtan renk olma özelliği taşıyor. Mum ışığında başbaşa yiyeceğiniz bir akşam yemeğinde kalp tasarımlı ve kiraz renkli Le Creuset ürünleri, yemeklerinize özel bir hava katarak size unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşatmayı vadediyor.

Tamamen el işçiliği ile renklendirilen ve cıvıl cıvıl renk skalasıyla mutfağınıza enerji katan Le Creuset tencereleri, çeşitli şekil ve işlevsellikleri ile kullanıcılarına birçok kullanım kolaylığı ve alternatifi sunuyor. Döküm demir ısıyı olağanüstü bir şekilde muhafaza ederken yemekleriniz uzun süre sıcacık kalıyor.

Le Creuset’in döküm demir fondü seti ise, romantik akşam yemeğinizin tamamlayıcısı oluyor. Fondü seti ile evinizin rahat ortamında, ister çikolata isterseniz peyniri eriterek ortaya çıkan mükemmel lezzeti sevgilinizle paylaşabilirsiniz.

Le Creuset, Sevgililer Günü’ne özel hazırlayacağınız akşam yemeğini benzersiz kılmak ve romantizmi kutlamak için özel bir menü öneriyor. Siz de sevdiklerinizi, Le Creuset ile hazırladığınız yemeklerle şımartın!

