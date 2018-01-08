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Sevgililer Günü’nde Dockers ile iz bırakın

Dockers® 14 Şubat’ta özenli ve özgüvenli bir görünümle sevgilisinin karşısına çıkmak isteyenlerin ve erkeğine stil sahibi bir hediye alternatifi arayanların yardımına yetişiyor. Rahatlığı ve işlevselliğiyle çığır açan bir Smart 360 Flex pantolon ile kombinlenecek şık bir Oxford gömlek, erkeklerin her ortama uyum sağlayabilmesine imkan tanıyor; hem Sevgililer Günü’nde hem de diğer günlerde sürprizlere hazır olabilmesini garantiliyor.

Sevgililer Günü’nde Dockers ile iz bırakın

Dockers® 14 Şubat’ta özenli ve özgüvenli bir görünümle sevgilisinin karşısına çıkmak isteyenlerin ve erkeğine stil sahibi bir hediye alternatifi arayanların yardımına yetişiyor. Rahatlığı ve işlevselliğiyle çığır açan bir Smart 360 Flex pantolon ile kombinlenecek şık bir Oxford gömlek, erkeklerin her ortama uyum sağlayabilmesine imkan tanıyor; hem Sevgililer Günü’nde hem de diğer günlerde sürprizlere hazır olabilmesini garantiliyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:06
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Sevgililer Günü’nde Dockers ile iz bırakın

Sevgililer Günü bu yıl hafta içine denk geliyor. Gündüz iş yerinde veya okulda vakit geçirecek Dockers® erkekleri, romantik planlarını akşam için yapacak gibi görünüyor. Bu yıl, özel planlara en şık şekilde eşlik edecek kombinlerin temeli ise, Dockers®’ın Smart 360 Flex pantolonları ile atılacak. Erkekler 14 Şubat planları ne olursa olsun, bu pantolonlarla her ortama rahatça uyum sağlayabilecek; böylece her an sürprizlere hazır olacak.

Dockers®’ın Sevgililer Günü kombini için önerisi casual bir Smart 360 Flex pantolon üzerine şık bir Oxford gömlek. Dikkat çekici, özenli ve özgüvenli bir görüntüyü garantileyecek bu ikili, aynı zamanda rahatlığı da zirveye çıkaracak. İnovatif dört yönlü esneme teknolojisiyle üretilen Smart 360 Flex, ütü istemez özelliği, gizli cepleri ve esnek bel bandıyla, erkeklerin en heyecanlı anlarında bile konforundan ödün vermemesini sağlayacak.

Sevgililer Günü’nde Dockers®’ı vazgeçilmez kılan bir diğer özelliği ise, mükemmel bir hediye alternatifi olması. Sevgilisi için beğenme garantili bir hediye arayanlar, sıradan bir kıyafet seçmek yerine, Dockers® ile onun stiline genel bir dokunuş yapabilir. Erkeklerin her ortamda ve her an muhteşem görünmesini sağlayan Dockers® parçalarla, bu 14 Şubat da kalplerde iz bırakacak.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 13:35
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