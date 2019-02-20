Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
105082
ALTIN
226.293
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0353
EURO
6.0338

Setur Marinaları CNR Avrasya Boat Show’da

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 14’üncüsü düzenlenen CNR Avrasya Boat Show’a katılıyor.

Setur Marinaları CNR Avrasya Boat Show’da

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 14’üncüsü düzenlenen CNR Avrasya Boat Show’a katılıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
1449 Okunma
Setur Marinaları CNR Avrasya Boat Show’da

 Dünya denizcilik sektörünün önde gelen isimleriyle 1500’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapan fuarda, Setur Marinaları katılımcı ve ziyaretçilerle fuara özel sunduğu fırsatları ve 2019 yılı kampanyalarını paylaşacak. CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen fuarın Hall 2’deki 2-A03.1 standında yerini alacak Setur Marinaları, yenilenen web sitesi ile yeni aplikasyonlarının da tanıtımını gerçekleştirecek.

Toplam 10 marinasıyla Türkiye’de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen en önemli marka olan Setur Marinaları; yaz-kış kampanyaları, sahip olduğu marina zinciriyle konaklamada sunduğu eşsiz fırsatları ve tekne boylarına göre uygulanan özel fiyat avantajlarını fuarda ziyaretçilerle paylaşacak. Ayrıca kullanıcı dostu yeni Setur Marinas aplikasyonunun detayları ile yenilenen www.seturmarinas.com web sitesinin pek çok bilgiye erişimi kolaylaştıran yüzünü de yine CNR Avrasya Boat Show’daki stantlarında aktaracaklar.

Setur Marinaları Hakkında

Türkiye’nin lider marina işletmecisi Setur Marinaları, Koç Topluluğu bünyesinde faaliyetlerine 40 yıl önce Çeşme Altınyunus Marina ile başlamıştır. Kalamış & Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Antalya, Finike ve Midilli olmak üzere toplam 10 marinada; 5.201’i yurt içinde, 257’si yurt dışında, toplam 5.458 adetlik yat bağlama kapasitesine sahiptir. Akdeniz çanağının sayılı zincir işletmelerinden olan Setur Marinaları %22’lik pazar payıyla Türkiye marina işletmeciliği sektörünün lideri konumundadır.

Son Güncelleme: 20.02.2019 14:06
Anahtar Kelimeler:
CNR Avrasya Boat ShowCNR Expo Yeşilköy’Setur Marina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine 11 kuruş indirim
Benzine 11 kuruş indirim
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim