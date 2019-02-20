Setur Marinaları CNR Avrasya Boat Show’da

Dünya denizcilik sektörünün önde gelen isimleriyle 1500’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapan fuarda, Setur Marinaları katılımcı ve ziyaretçilerle fuara özel sunduğu fırsatları ve 2019 yılı kampanyalarını paylaşacak. CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen fuarın Hall 2’deki 2-A03.1 standında yerini alacak Setur Marinaları, yenilenen web sitesi ile yeni aplikasyonlarının da tanıtımını gerçekleştirecek.

Toplam 10 marinasıyla Türkiye’de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen en önemli marka olan Setur Marinaları; yaz-kış kampanyaları, sahip olduğu marina zinciriyle konaklamada sunduğu eşsiz fırsatları ve tekne boylarına göre uygulanan özel fiyat avantajlarını fuarda ziyaretçilerle paylaşacak. Ayrıca kullanıcı dostu yeni Setur Marinas aplikasyonunun detayları ile yenilenen www.seturmarinas.com web sitesinin pek çok bilgiye erişimi kolaylaştıran yüzünü de yine CNR Avrasya Boat Show’daki stantlarında aktaracaklar.

Setur Marinaları Hakkında

Türkiye’nin lider marina işletmecisi Setur Marinaları, Koç Topluluğu bünyesinde faaliyetlerine 40 yıl önce Çeşme Altınyunus Marina ile başlamıştır. Kalamış & Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Antalya, Finike ve Midilli olmak üzere toplam 10 marinada; 5.201’i yurt içinde, 257’si yurt dışında, toplam 5.458 adetlik yat bağlama kapasitesine sahiptir. Akdeniz çanağının sayılı zincir işletmelerinden olan Setur Marinaları %22’lik pazar payıyla Türkiye marina işletmeciliği sektörünün lideri konumundadır.