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Ses kalitesinde devrim yaratan teknoloji

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:19
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Çağrılarda ses kalitesini üst seviyeye taşıyan teknoloji: Voyager 3200 serisi. Amerikalı kulaklık markası Plantronics, yeni model kablosuz kulaklığı Voyager 3200 serisini tanıttı. Model, Plantronics’in uzun yıllar üzerinde çalıştığı ses teknolojisine sahip. Çağrılardaki ses kalitesini üst seviyeye taşıyan Voyager 3200 serisi, özellikle dış ortamdaki sesleri izole ederek sesinizi karşı tarafa en net şekilde iletiyor

Ses kalitesinde devrim yaratan teknoloji
Plantronics’in son çıkarttığı bluetooth kulaklık modeli Voyager 3200 serisi, iş dünyasındaki profesyonellerin en büyük yardımcısı oluyor. Akıllı sensörler sayesinde gelen çağrıları kulağınıza taktığınızda yanıtlayabildiğiniz kulaklık, birinci sınıf bluetooth cihazlarda 30 metreye kadar kapsama alanı sunuyor. Son yılların en gözde özelliklerinden NFC bağlantı kurma özelliğine sahip kulaklık bu özelliği olan cihazlarla hızlıca eşleşebiliyor.

Voyager 3200 serisinin hassas ses ayarı ve güçlendirilmiş sinyal işlemcilerine (DSPs) sahip üçlü mikrofon tasarımı sayesinde arka plandaki istenmeyen seslerin görüşmelerinize karışmasını engelliyor. Ergonomik tasarımda üretilen kulaklık, konfor testlerinden başarıyla geçerken, uzun süreli kullanımda da 9 gram ağırlığıyla kulağınızdaki varlığı hissedilmiyor.

10 saate kadar uzatabilen taşınabilir şarj aparatı

Günlük yaşamınıza ayak uyduracak Voyager 3200 serisi farklı paket seçenekleriyle satın alınabiliyor. Standart pakete ek olarak 6 saate kadar konuşma süresi bulunan kulaklığın konuşma süresini 10 saate kadar uzatabilen, anahtarlarınızı da yerleştirebileceğiniz taşınabilir şarj aparatı da bulunuyor. Voyager 3200 serisinde, Voyager 3240 olarak adlandırılan kulaklık şarj edebileceğiniz taşıma kılıfıyla satılıyor. Kısa bir sürede şarj edilen kulaklık 7 gün bekleme modu özelliği sunuyor.

Yüksek seslere karşı koruma

Voyager 3200 serisi tümleşik iletişim uygulamaları için sorunsuz bir şekilde Mac, PC, Tablet ve akıllı telefon bağlantısı sunan yüksek kalite ve duyarlılığa sahip Bluetooth® USB ses işlemcisi bulunuyor. Plantronics SoundGuard® teknolojisine sahip Voyager 3200 serisi, duyma yetinizin zarar görmesini engellemek amacıyla beklenmedik yüksek seslere karşı koruma sağlıyor.

Plantronics Voyager 3200 satış fiyatı KDV Dahil 349 TL’dir.

Voyager 3240 satış fiyatı KDV Dahil 499 TL’dir.
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