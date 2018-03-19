Şeref Özata'ya Avrasya Kalite Ödülü

Şeref Özata’ya bir ödülde Avrasya Tüketiciler Derneğinden…

Avrasya Kalite Ödülleri Törenle verildi…

ATV Avrupa da yayınlanan Ekopazar programının Genel Yayın Müdürü Şeref Özata’ya Avrasya Kalite Ödülleri töreninde “Yılın En iyi Tv Ekonomi Programcısı “ ödülü verildi.

Her yıl 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanan dünya Tüketicileri Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Avrasya Türetici Derneği tarafından düzenlenen Avrasya Kalite Ödülleri sahiplerine veridi. İş, siyaset ve sanat dünyasının temsilcilerinin katıldığı törende Şeref Özata’nın ödülünü Başbakanlık Baş danışmanı Önder Karan ve Avrasya Tüketiciler Derneği Başkanı Osman Doğan birlikte verdiler. Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan “ Avrasya Kalite Ödüllerinin geleneksel olara devam edeceğini belirterek Tüketici dostu firmalarla yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak ödüllerin belirlendiğini ifade etti. Doğan , Tüketicileri Koruma Haftası doayısıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini söyledi..

Dünya Tüketiciler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Güngören Kale AVM de düzenlenen ödül töreninde iş, sanat ve medya dünyası temsilcilerine Avrasya kalite ödülleri takdim edildi. Sanatçılar, Fulin, Ferman Toprak ve Selim Gülgören, şarkılarıyla törene renk kattılar. Avrasya Kalite ödülleri töreninde konuşan Ekovitrin Medya Grubu CEO su ve Başkan Yardımcısı ve CEO’su Şeref Özata “ Dünya Tüketicileri Koruma Haftası” içinde böyle bir ödüle layık görülmem sürpriz oldu. 38 yıllık meslek hayatında birçok kurum ve kuruluş tarafından 50 den fazla ödüle layık görüldüm. Ancak bu ödül, Avrasya Kalite ödülü benim için büyük bir onur. 2018 yılında daha üç ay dolmadan bu ikinci ödül. Bu yıl içinde ilk ödülü Şubat ayında Almanya da Nürnberg Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilmişti. Bu ödülü bana Layık görenlere teşekkür ediyorum.” Dedi..

Medya dünyasında Avrasya Kalite Ödüllerine layık görülen diğer isimler şöyle :