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Seramikte yükselen trend mozaik ürünler!

Seramikte yükselen trend mozaik ürünler!

10 Temmuz 2018 Salı 11:34
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Seramikte yükselen trend mozaik ürünler!

Günümüzde seramikler sadece mutfak ve banyolarda kullanılmaktan çıkıp tüm mekanlarda tercih edilmeye başlanan bir malzeme haline geldi. Ege Seramik, geniş renk skalasının yanı sıra ebat ve desen çeşitliliği ile küçükten büyüğe tüm iç ve dış mekanlara uygun ürün çözümleri ile şıklığın değişmeyen adresi.

Son dönemde büyük ebatlı ürünlerin küçük ebatlar ile kombinlenerek kullanılması ve çok küçük ebatlı seramik kullanımı yükselen trendler. Bunun yanında ürünlerin tüketicinin istekleri doğrultusunda kişiselleştirilebilmesini sağlayan waterjet kesimli seramik mozaikler ise yeni favori.

Ege Seramik mozaik kesim modellerinden biri seçilerek beğenilen ürüne uygulanması mümkün. Böylece seçilen seriye istenen kesim eklenebildiği gibi, farklı serileri bu şekilde eşleyerek benzeri olmayan bir kombinde yaratmak mümkün.

Farklı zevklere hitap eden geniş portföyünü 10 ayrı konsepte ayıran ve 50’den fazla ülkede hizmet veren Ege Seramik, ayrıca tüketicisine seçtiği ürünü kişileştirme fırsatı tanıyarak trendleri belirlemeye devam ediyor.

2009 yılında Digital Tile markası ile Türk seramik sektörüne dijital baskı teknolojisini kazandıran, doğa kadar gerçekçi desenleri, canlı renkleri ve derin rölyefli yüzey dokuları ile Ege Seramik, yıllardır tüm mekanlarda şıklığın anahtarı.

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