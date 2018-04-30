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Sera Üner Goodyear Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Oldu

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear’ın, Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Afrika pazarı kapsamında Kurumsal İletişim Direktörü görevine Sera Üner atandı.

Sera Üner Goodyear Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Oldu

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear’ın, Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Afrika pazarı kapsamında Kurumsal İletişim Direktörü görevine Sera Üner atandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:10
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Sera Üner Goodyear Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Oldu

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Üner, profesyonel iş yaşamına aynı yıl Cargill Türkiye’de başladı. Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan ihracat sorumluluklarının ardından 2004 – 2012 yılları arasında Cargill Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü ve İş Mükemmelliği Lideri olarak görev yaptı.
 
2013 - 2015 yılları arasında Temsa İş Makinaları’nda İletişim Müdürü olarak görev alan Üner, 2015 - 2017 yılları arasında Balparmak’ta Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü.

Geçtiğimiz yıl, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. bünyesinde İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak göreve başlayan Sera Üner’in, kurumsal iletişim, marka iletişimi, iç iletişim, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve pazarlama gibi alanlarda 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:18
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