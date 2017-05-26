ŞEMDİNLİ ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Karagöz, devlet protokolünün katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Karagöz (24) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Yurdagül, babası Refik Karagöz ve kardeşleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Ercan Topaca ile milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayaküstü sohbeti dikkati çekti. Şehidin naaşının katafalka konulmasının ardından şehidin bir yakını "Aslan yavrum, ciğerimi parçaladın." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Görmez, namazın ardından helallik alındığı sırada, "Şunu bilmeliyiz ki şehadet ölmek değildir, şehadet ölümsüzlüğe yürümektir. Ölümsüzlüğe yürüyen bütün şühedaya Rabbim rahmet eylesin. Katiller ve zalimler, Rabbimizin katında da her türlü azaba müstahak olacaklardır." ifadesini kullandı.

Cuma namazının ardından şehit Karagöz için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı.

Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı. Kortejde şehidin babası Refik Karagöz, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü.

Uğurlama töreninin ardından Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Bu sırada şehidin bir yakını, Başbakan Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Hep böyle görmek isteriz. İktidarı ve muhalefeti böyle görürsek seviniriz. Allah sizden razı olsun." diye seslendi.

Uğurlama töreni sırasında şehidin annesi, "Emre'm şehit oldu, cennete gitti." diyerek ağladı.

Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Sincan Çimşit Mezarlığı'ndaki şehitler bölümünde defnedildi.

Şehidin babasının hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu ve cenaze törenine izinli katıldığı öğrenildi.

Başbakan Yıldırım, törenin ardından İçişleri Bakanı Soylu ile Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti.

Anadolu Haber Ajansı