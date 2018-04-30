Selva Gıda, Singapur Food&HotelAsia’da

İttifak Holding bünyesinde gıda sektöründe faaliyet gösteren, 15 kategoride 180’in üzerinde ürüne ulaşan Selva Gıda, uluslararası platformlarda onaylanmış Üstün Lezzet Ödüllü ürünleriyle, 24 – 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Singapur’da bu yıl 40.’sı düzenlenen ve 70 ülkeden 4 bin uluslararası katılımcının olduğu Food&HotelAsia (FHA) Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu.



Selva Gıda, fuara Uzak Doğu için özel olarak ürettiği ve Monde Selection ödüllü Mürekkep Balıklı Spaghettisilutensiz ürünleri, ruşeymli, yulaflı ve tam buğdaylı akıllı makarnaları başta olmak üzere geniş bir ürün gamıyla katıldı.



Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için insan sağlığı ile özdeşleşen, lezzetli ve doğaya zarar vermeyen ‘Gerçek Gıda’ ürettiklerini belirten Selva Gıda Genel Müdürü Özkan Koyuncu, “Uluslararası fuarlarda yer almak bizim için önemli. Anadolu’da ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50’sinden fazlasını dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç ediyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer yandan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (İTQİ) tarafından 5 yıldır üst üste ‘Üstün Lezzet Ödülü’ alan bir makarna markasıyız ve bunun başka bir örneği de bulunmuyor.



Son olarak dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection’da ‘Mürekkep Balıklı Spaghetti’ ürünümüz ile ödüle layık görüldü. Bütün bu ödüller bizi hem çok gururlandırıyor hem de şevkimizi artırıyor. Lezzet ve kalitemizin özünde öncelikli olarak yüksek kalitede hammadde kullanımı yatıyor. Ürünün seçiminden işlenmesine kadar, doğallığını ve besleyici değerlerini koruması bizim için çok önemli. Selva Gıda olarak amacımız tüm Dünya’daki insanları besleyici ‘Gerçek Gıda’ ile buluşturmak. Bu doğrultuda son dönemde ürün gamımıza yeni eklediğimiz fonksiyonel ürünlerimize yurt dışında da yoğun ilgi var. Selva Gıda olarak yeni bağlantılarımızla iş hacmini genişletme noktasında emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” dedi.