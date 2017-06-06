Selin’den yeni kolonya serisi: “Hayatın Kokusu’’

Türkiye'yi kolonya ile tanıştıran Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın uzmanlığıyla kökleri 1912 yılına uzanan Selin Kolonyası, yolculuğuna kültürel koku mirasımızdaki eşsiz kokularla devam ediyor. Hayatın içinden, bizden kokulardan oluşan “Hayatın Kokusu” serisi; Ardıç, Bahçe gülü, Hanımeli, İncir, Lavanta ve Sığla kokularıyla kendini tazelemek isteyenleri mutlu ve keyifli anlara taşıyor. “Hayatta her şeyin bir kokusu vardır, her şey unutulur, kokular asla…” sloganıyla her biri farklı bir anıyı temsil eden kolonyalar, özlenen anıları yeniden canlandıracak.

Her kokunun farklı bir hikayesi var

Özel cam şişelerde sunulan kolonyaların her birinin üzerinde yer alan rakamlar farklı bir hikayeyi anlatıyor. Ormanların zirvesindeki ferahlığa götüren Selin Ardıç 3767, Torosların 3767 metrelik zirvesini temsil ediyor. Gülün ve yemyeşil yapraklarının yağmur sonrasındaki kokusunu yaşatan Selin Bahçe Gülü 7, yediveren güllerinden ilham alıyor. Selin Hanımeli 19:00 ise, yazın habercisi olan hanımelinin kokusunun her akşam saat 19:00'da yaymasından esinleniyor.

Nostaljik ve ferahlatıcı

İncir yaprağının bir elin parmaklarına benzeyen 5 ucundan ilham alan Selin İncir 5, taze yeşil yaprakların yazı hatırlatan kokusunu sunuyor. Dolabı her açtığımızda burnumuza gelen lavanta kokuları ise, 10 gramlık lavanta keselerini temsil eden Selin Lavanta 10 ile hayat buluyor. Nostaljik lavanta kokusu sizi anneannenizle olan anılarınıza götürüyor.

Selin ile sığla ağaçları koruma altında

Hayatın Kokusu serisinde yer alan Selin Sığla kolonyası, Fethiye’de nesli tükenmekte olan sığla ağaçlarının kokusunu yaşatıyor. Dünyada sadece Köyceğiz ve çevresinde orman oluşturan Anadolu’nun en eski ağaçlarından olan sığlaların sayısı giderek azalıyor. Selin, gerçekleştirdiği proje ile Migros’tan satın alınan her Selin Sığla kolonyası için oluşturduğu ormana yeni fidanlar dikiyor. Sadece Migros’ta satışa sunulan Selin Sığla kolonyası, tükenmekte olan sığla ağaçlarını koruyarak, bu eşsiz kokuyu ölümsüzleştirecek.

Selin Hayatın Kokusu serisinde yer alan ürünler kare, silindir, spreyli ve çantada kolay taşınabilir mini boy ambalajlarda satışa sunuluyor. Selin silindir ambalajlar Migros’a, 100 ml’lik pump formatı ise Watsons’a özel raflarda.