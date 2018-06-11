Selin Kolonya ile bayrama yolculuk Anılarınız hep taze kalacak

Bayram denilince ilk akla gelen ritüellerden olan kolonya, geçmişten günümüze ulaşan bir gelenek olarak varlığını koruyor. Aile ziyaretlerinin sıkça yapıldığı ve eski günlerin özlemle anıldığı bayramlara Selin limon kolonyası eşlik ediyor. Benzersiz ferahlık duygusuyla tazelenmeyi sağlayan ve tüm duyguları harekete geçiren Selin Kolonya, anıları tazeleyecek.

Hayatın kokusu özlenen zamanlara götürecek

Selin, klasik limon kolonyasının yanı sıra; hayatın içinden, bizden kokulardan oluşan kolonya serisi “Hayatın Kokusu” ile de özlenen zamanlara götürecek. Ardıç, Bahçe gülü, Hanımeli, Lavanta ve Sığla ile bayram misafirlerinizi kültürel koku mirasımızdaki eşsiz kokularla buluşturabilirsiniz.

