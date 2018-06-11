Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96661
ALTIN
188.921
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0481
EURO
5.3211

Selin Kolonya ile bayrama yolculuk Anılarınız hep taze kalacak

Bayramların unutulmaz anlarının vazgeçilmezi olan Selin Kolonya, geçmişten günümüze değişmeyen bir geleneğin öncüsü olmaya devam ediyor. Selin, klasik limon kolonyasıyla bu bayram da zamanda yolculuğa çıkararak, ferahlık hissi yaratacak.

Selin Kolonya ile bayrama yolculuk Anılarınız hep taze kalacak

Bayramların unutulmaz anlarının vazgeçilmezi olan Selin Kolonya, geçmişten günümüze değişmeyen bir geleneğin öncüsü olmaya devam ediyor. Selin, klasik limon kolonyasıyla bu bayram da zamanda yolculuğa çıkararak, ferahlık hissi yaratacak.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:39
3155 Okunma
Selin Kolonya ile bayrama yolculuk Anılarınız hep taze kalacak

Bayram denilince ilk akla gelen ritüellerden olan kolonya, geçmişten günümüze ulaşan bir gelenek olarak varlığını koruyor. Aile ziyaretlerinin sıkça yapıldığı ve eski günlerin özlemle anıldığı bayramlara Selin limon kolonyası eşlik ediyor. Benzersiz ferahlık duygusuyla tazelenmeyi sağlayan ve tüm duyguları harekete geçiren Selin Kolonya, anıları tazeleyecek.

Hayatın kokusu özlenen zamanlara götürecek
Selin, klasik limon kolonyasının yanı sıra; hayatın içinden, bizden kokulardan oluşan kolonya serisi “Hayatın Kokusu” ile de özlenen zamanlara götürecek. Ardıç, Bahçe gülü, Hanımeli, Lavanta ve Sığla ile bayram misafirlerinizi kültürel koku mirasımızdaki eşsiz kokularla buluşturabilirsiniz. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NakitCoins Türkiye’de faaliyete başlıyor
NakitCoins Türkiye’de faaliyete başlıyor
İSMAİL GÜLLE TİM BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
İSMAİL GÜLLE TİM BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın
Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim