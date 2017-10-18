Selfie keyfi için 15 dakikalık şarj ile Moto Z² Play yeter

Yeni nesil lazer otofokusa sahip arka kamera ve 5 MP’lik ön kameranın yanı sıra çift renk düzeltmeli flaşla gelen Moto Z² Play sayesinde düşük ışık altında bile fotoğraflarınız hep daha parlak ve keskin olacak. Sadece 15 dakikalık şarjla 8 saatlik pil ömrü sunan Moto Z² Play ile dilediğiniz selfie’yi şarj sorunu yaşamadan çekmeniz mümkün.

Motorola ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı ve akıllı telefon pazarında devrim yaratan Moto Z ailesini yeniledi. Akıllı telefon dünyasında devrim yaratan Moto Z Play’in geliştirilmiş son versiyonu Moto Z² Play, artık daha ince, daha şık, daha hızlı ve daha önce hiçbir telefonda görmediğiniz yepyeni özelliklerle geliyor. Tasarımıyla dikkatleri çeken, performansıyla ise bir telefonda aradığımız güçten çok daha fazlasını vadeden Moto Z² Play; 5.5" full HD Super AMOLED ekranı, şık tasarım detayları, 30 saate kadar pil ömrü ile sizi güç ve şıklığın kombinasyonu ile tanıştırıyor.Basın Bülteni