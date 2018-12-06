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Sektörün lideri ARTAŞ İnşaat

Gayrimenkul, turizm ve perakende sektörlerinde nitelikli yapı ve yaşam alanlarına imza atan Artaş İnşaat 2018 yılında 2.534 konutu sahiplerine teslim ederek sektördeki liderliğini sürdürdü.

Sektörün lideri ARTAŞ İnşaat

Gayrimenkul, turizm ve perakende sektörlerinde nitelikli yapı ve yaşam alanlarına imza atan Artaş İnşaat 2018 yılında 2.534 konutu sahiplerine teslim ederek sektördeki liderliğini sürdürdü.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:16
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Sektörün lideri ARTAŞ İnşaat

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Başakşe­hir, Avrupa Konutları Ata­kent 4, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiği Vadistanbul Park projelerinde toplam 2.534 konutun tesli­mini gerçekleştirdi. Bugüne dek teslim et­tiği konut sayısı 18 bin 500’ü bulan Artaş İnşaat, tüm projeleri kapsamında yaklaşık 60 bin kişinin mutluluğuna imza attı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizde konut alıcılarına karlı bir yatırıma ve kaliteli bir yaşam alanına sa­hip olmalarını sağlarken, sektörümüzdeki faaliyetlerimiz ve istihdam rakamlarımızla da ülkemize katma değer oluşturduk. Bu anlamda 2018 yılının ilk üç çeyreğini de oldukça aktif geçirdik. Yılı henüz tamamla­madan 2.534 konutun teslimini söz verdiği­miz gibi gerçekleştirdik. Şuan İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Avrupa Office Ataşe­hir, Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Yakası’nda ise ortak girişimlerle geliştir­diğimiz Tema İstanbul Bahçe projemizin inşa çalışmalarına devam ediyoruz. Yakın zamanda da Avrupa Konutları Arıcılar pro­jemizi lanse etmeye hazırlanıyoruz. Önü­müzdeki dönemde de 60 bin kişiye ulaşan Avrupa Konutları ailemizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 06.12.2018 11:55
Anahtar Kelimeler:
ARTAŞInşaatSektör
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