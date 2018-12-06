Sektörün lideri ARTAŞ İnşaat

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Başakşe­hir, Avrupa Konutları Ata­kent 4, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiği Vadistanbul Park projelerinde toplam 2.534 konutun tesli­mini gerçekleştirdi. Bugüne dek teslim et­tiği konut sayısı 18 bin 500’ü bulan Artaş İnşaat, tüm projeleri kapsamında yaklaşık 60 bin kişinin mutluluğuna imza attı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizde konut alıcılarına karlı bir yatırıma ve kaliteli bir yaşam alanına sa­hip olmalarını sağlarken, sektörümüzdeki faaliyetlerimiz ve istihdam rakamlarımızla da ülkemize katma değer oluşturduk. Bu anlamda 2018 yılının ilk üç çeyreğini de oldukça aktif geçirdik. Yılı henüz tamamla­madan 2.534 konutun teslimini söz verdiği­miz gibi gerçekleştirdik. Şuan İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Avrupa Office Ataşe­hir, Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Yakası’nda ise ortak girişimlerle geliştir­diğimiz Tema İstanbul Bahçe projemizin inşa çalışmalarına devam ediyoruz. Yakın zamanda da Avrupa Konutları Arıcılar pro­jemizi lanse etmeye hazırlanıyoruz. Önü­müzdeki dönemde de 60 bin kişiye ulaşan Avrupa Konutları ailemizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

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