Sektörün lideri ARTAŞ İnşaat

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiği Vadistanbul Park projelerinde toplam 2.534 konutun teslimini gerçekleştirdi. Bugüne dek teslim ettiği konut sayısı 18 bin 500’ü bulan Artaş İnşaat, tüm projeleri kapsamında yaklaşık 60 bin kişinin mutluluğuna imza attı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizde konut alıcılarına karlı bir yatırıma ve kaliteli bir yaşam alanına sahip olmalarını sağlarken, sektörümüzdeki faaliyetlerimiz ve istihdam rakamlarımızla da ülkemize katma değer oluşturduk. Bu anlamda 2018 yılının ilk üç çeyreğini de oldukça aktif geçirdik. Yılı henüz tamamlamadan 2.534 konutun teslimini söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Şuan İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Yakası’nda ise ortak girişimlerle geliştirdiğimiz Tema İstanbul Bahçe projemizin inşa çalışmalarına devam ediyoruz. Yakın zamanda da Avrupa Konutları Arıcılar projemizi lanse etmeye hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de 60 bin kişiye ulaşan Avrupa Konutları ailemizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.
06 Aralık 2018 Perşembe 11:16
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Son Güncelleme: 06.12.2018 11:55