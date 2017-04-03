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Sektörü hareketlendirmek için emlakçılara destek

03 Nisan 2017 Pazartesi 12:31
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Dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de etkiledi. Sektöre canlılık kazandırmak isteyen firmalardan da çözümler gelmeye başladı. “Elimizi taşın altına koyma vaktidir” çıkışıyla dikkat çeken sektörün online temsilcisi, yıl boyunca emlak ve inşaat firmalarına, satılık-kiralık tüm konut ve arsa ilanlarını ücretsiz duyurma imkanı vereceğini açıkladı.

Sektörü hareketlendirmek için emlakçılara destek
Piyasalarda yaşanan ekonomik durgunluk birçok sektör gibi gayrimenkul sektörünü de etkiledi. Gayrimenkul alıcılarının, döviz kurundaki belirsizlik ve referandum süreci başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle alımlarını ertelemesi sektörü durağanlaştırdı. A. Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Emlaksatan.com sitesinin kurucusu Abdurrahman Koç, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan gayrimenkul sektöründe yaşanan olumsuz koşulların önüne geçmek için, emlak ve inşaat firmalarına ilanlarını ücretsiz duyurma imkanı vereceklerini açıkladı. Sektörün içinden gelerek, emlakçıların beklenti ve sorunlarını bilen Emlaksatan.com, yıl sonuna kadar sunacağı uygulamayla, ekonomik canlanmaya katkı sağlamayı hedefliyor.
Emlakçılar İş Yapamıyor
Piyasalardaki durgunluk nedeniyle gayrimenkul sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Koç, “Günümüzde, emlakçılar kimi zaman haftalarca iş yapamıyor. Elimizi taşın altına koyma vaktidir. Sektörün içinden gelen ve onların sorunlarını bilen bir kurum olarak, piyasanın canlanmasına katkıda bulunabilmek amacıyla, 2017 yılı boyunca tüm emlak ve inşaat firmalarına ücretsiz hizmet sunuyoruz. Ayrıca her kurumsal üyemiz, yıl sonuna kadar sitemizde sınırsız ilan verebilecek.” dedi.

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