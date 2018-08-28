Sektör geleceğin lojistiği zirvesi'ne sponsor oldu

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD tarafından 19 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek olan Geleceğin Lojistiği Zirvesi'nin sponsorları belli olmaya başladı. Geleceğin Lojistiği Zirvesi'nin "ANA SPONSORU" uluslararası yük platformu Trans.Eu oldu.

Lojistik sektörünün dev isimlerinden Turkish Cargo, UTİKAD tarafından düzenlenen zirveye "ALTIN SPONSOR" olarak destek verirken, dünyanın en büyük ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) "Geleceğin Lojistiği Zirvesi"ne "GÜMÜŞ SPONSOR olarak imza attı.