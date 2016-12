ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 28 yaşındaki bankacı Selin Çelik, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çelik için Kadıköy Fenerbahçe Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Cenaze törenine Çelik'in annesi Feryal, kız kardeşi Pelin, aile yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Namaz öncesinde aile fertleri, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve bakanlar başta olmak üzere çok sayıda çelenk gönderildi.

Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.

- "Milletimiz beraber olduktan sonra, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok"

Cenaze törenin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Selin Çelik için Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Masum bir insan, sıradan bir gün... Maalesef gördüğünüz gibi terör ayrım yapmıyor. Terörü her zamanki vahşi yüzünü Türkiye'de, İstanbul'da sık sık gösteriyor ama inanıyorum ki milletimiz bir ve beraber olduktan sonra, bu birlik ve beraberlik olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Terör de bu sorunlardan bir tanesidir. Ne kadar büyük koalisyon kurulursa kurulsun, ne kadar dünyanın vahşi terör örgütleri bir araya gelirse gelsin, bizim yüreğimiz bir olduktan sonra biz birliğimizi, beraberliğimizi koruduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Terör başarılı olamayacak, bizim birliğimizi bozamayacak, Türkiye'nin medeniyet yarışını durduramayacak. Onun için çok açık ve net olarak söyleyeyim, her ne kadar acımız büyükse de her ne kadar bu durumlar kolay olmasa da Türkiye, büyük bir ülkedir. Bunların üstesinden gelecektir."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevik Kuvvet'te polise yönelik yaptığı konuşmada, "Size verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin' şeklinde bir ifade kullandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklinde soru üzerine Şimşek, şu yanıtı verdi:

"O konuda tereddüt yok. Çünkü terörün amacı hayatları söndürmek, ülkemizi bir anarşi ortamına doğru sürüklemektir. Emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin de görevi teröristle, terörle en güçlü şekilde mücadele etmektir. Dolayısıyla bu konuda en ufak bir tereddüt zaten yoktu, olmadı, olmaması lazım. Gereken yapılıyor. Zaten böyle olduğu için, bizim askerimiz, polisimiz başarılı bir mücadele ortaya koyduğu için böyle hain, vahşi eylemlere başvuruyorlar, böyle namert eylemlere başvuruyorlar ama inanıyorum ki bunun yüzlercesi engelleniyor. Maalesef tek tük de olsa aradan çıkabiliyor... Esas olan terörle mücadelenin güçlü bir şekilde, kararlı şekilde devam ettirileceğidir. Bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Bu konuda askerimizin, polisimizin yanındayız. Milletimiz tek yürek. Dolayısıyla onlar da görevini en iyi şekilde yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. "

Anadolu Haber Ajansı