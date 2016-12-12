ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ

ADANA (AA) - İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisleri Mehmet Atıcı ile Adem Oğuz için memleketleri Adana'da tören düzenlendi.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında önceki gece düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisler Mehmet Atıcı (22) ve Adem Oğuz'un (30) Türk bayrağına sarılı naaşları, Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından, Adana İl Müftüsü Arif Gökce, cenaze namazlarını kıldırdı.

Törene, şehitlerin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin yakınları, törende göz yaşı döktü, zaman zaman baygınlık geçirenler oldu.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Adem Oğuz'un 15 Haziran 2013'ten bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

Oğuz'un naaşı, törenin ardından, babası Selim, eşi Belkıs ve annesi Yeter'in gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Aladağ ilçesine gönderildi.

Bekar olan ve 7 Temmuz 2016'dan bu yana İstanbul'da çalışan şehit Mehmet Atıcı'nın cenazesi de defnedilmek üzere İmamoğlu ilçesine gönderildi.

Anadolu Haber Ajansı