banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ

12 Aralık 2016 Pazartesi 11:00
Bu haber 762 kez okundu

Saldırıda şehit olan çevik kuvvet polisleri Atıcı ve Oğuz için memleketleri Adana'da tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da katıldı.

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
ADANA (AA) - İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisleri Mehmet Atıcı ile Adem Oğuz için memleketleri Adana'da tören düzenlendi.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında önceki gece düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisler Mehmet Atıcı (22) ve Adem Oğuz'un (30) Türk bayrağına sarılı naaşları, Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından, Adana İl Müftüsü Arif Gökce, cenaze namazlarını kıldırdı.

Törene, şehitlerin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin yakınları, törende göz yaşı döktü, zaman zaman baygınlık geçirenler oldu. 

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Adem Oğuz'un 15 Haziran 2013'ten bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

Oğuz'un naaşı, törenin ardından, babası Selim, eşi Belkıs ve annesi Yeter'in gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Aladağ ilçesine gönderildi. 

Bekar olan ve 7 Temmuz 2016'dan bu yana İstanbul'da çalışan şehit Mehmet Atıcı'nın cenazesi de defnedilmek üzere İmamoğlu ilçesine gönderildi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.