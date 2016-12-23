ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLADIK

Şehit Yılmaz evlenmek için nikah tarihi almış

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz da Antalya'da toprağa verildi.

Şehit Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan askeri yetkililer ve yakınları tarafından alınarak, Kepez Çankaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada şehit için helallik alındı.

Cenaze, ardından aynı mahallede bulunan Uyaroğlu Camisi'ne götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak musallaya konuldu. Bu sırada şehidin annesi Aynur Aygün, nişanlısı Emine Zengin ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Yılmaz'ın naaşı Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kayseri şehitleri yan yana toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik'in cenazeleri, Kayseri'de defnedildi.

Şehit Kökkaya ve Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası morgundan alındıktan sonra helallik alınması için konvoy eşliğinde evlerine götürüldü.

Mehmet Kökkaya'nın (28) merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki evinin önünde dua edildi ve helallik alındı.

Şehit Osman Çelik'in (27) naaşı ise ağabeyinin Argıncık semtindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından dua edildi.

Cenazeleri, daha sonra Kalem Kırdı Camisi'ne götürülen şehitler için burada cuma namazının ardından tören düzenlendi.

Törene, şehitlerin aileleri, yakınları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan naaşları, Garnizon Şehitliği'ne kadar taşındı. Kökkaya ve Çelik'in cenazeleri, burada yan yana toprağa verildi.

Bursa şehitlerini uğurladı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir'in (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, fotoğrafını taşıyan annesi Fadime Demir'in ardından gelen askerlerin omuzlarında Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Bahri Demir ve 3 ay önce evlendiği eşi Fatma Demir de güçlükle ayakta durabildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak da Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Orhan Bey Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlikte duaların ardından şehidin öz geçmişi okundu, saygı atışı yapıldı. Bakan Işık, Türk bayrağını ve şehidin fotoğrafını, baba Hasan Albayrak'a verdi.





Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Tekirdağ'da toprağa verildi Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için Kazımiye Mahallesi'ndeki annesinin yaşadığı eve götürüldü.

Şehidin cenazesi helallik alınması sonrası Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne getirildi. Burada şehidin annesi Hanife Acar ve şehidin kız kardeşi Hilal Başaran tabuta sarılarak ağladı.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Acar'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile ve AKUT gönüllüsü olan şehidin cenazesi için İzmir'den gelen AKUT gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Durak toprağa verildi Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın (29) cenazesi, memleketi Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde toprağa verildi.

Şehit Durak’ın naaşı, Çayıralan Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde köye getirildi. Köy meydanında cuma namazı sonrası şehit için tören düzenlendi. Tören öncesi, şehidin babası Kemal Durak, şehidin kız kardeşi Mercan Kaplan ve şehidin sözlüsü Emine İpek, tabuta sarılarak ağladı.

Şehidin silah arkadaşlarından Yasin Ayrancı da tabuta sarılarak öptü.





Şehit Çavuş Pınar Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın cenazesi, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, İzzetpaşa Camisi'ne getirildi.

Şehit Pınar'ın "bordo beresi" yakınları tarafından tabutun üzerine bırakıldı. Cenazede şehidin babası Muzaffer, kardeşleri Ömer ve İbrahim Efe Pınar, güçlükle ayakta durdu.

İl Müftüsü Peyami Güngör'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi.

Top arabasına kadar meslektaşlarının omuzlarında götürülen şehidin cenazesi, bir süre de tören mangası eşliğinde top arabasında taşındı.

Şehit Pınar'ın cenazesi, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Astsubay Göktan Özüpek Kırklareli'de toprağa verildi Şehit Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in Türk bayrağına sarılı naaşı helallik için İstasyon Mahallesi'ndeki annesinin yaşadığı evin önüne götürüldü.

Hızırbey Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Yalçın'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Törene, ailesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Mustafa Barut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Emniyet Müdürü Erkin Adalar il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Ben Kürt'üm, doğuda koruculuk yaptım" Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz’un cenazesi de memleketi Konya'da toprağa verildi.

Cinler Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, ilçe meydanındaki Ereğli Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin amcası Abdülaziz Boz, yakınlarına dönerek ağlamamalarını istedi ve "Ben Kürt'üm, doğuda koruculuk yaptım. Dedem de bu ülke için şehit oldu. Yeğenim de onun arkasından gitti ve şehit oldu. Bu vatan için şehit oldular. Bu ülke bölünmez, bölünmeyecek." diye konuştu.

Öte yandan şehit askerin, kız kardeşinin nişan töreninde giymek için aldığı takım elbisesi tabutunun üzerine bırakıldı. Şehitin cenazesi, tekbirlerle köy mezarlığında defnedildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden annesinin de Orhangazi Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

Şehit Ali Yılmaz'ın nişanlısı Emine Zengin ile 19 Mayıs 2017'de evlenmek için nikah tarihi aldıkları öğrenildi.