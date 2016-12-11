ŞEHİTLERİMİZE İLK TÖREN

Beşiktaş'taki Vodafone Arena'da oynanan maçın bitiminde dün akşam gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memurları İlker Uylaş, Adem Oğuz ve Hasan Bilgin için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Mustafa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ile milletvekilleri katıldı.

Erdoğan ve Yıldırım, şehit ailelerinin yanına giderek, başsağlığı diledi. Tören sırasında şehit ailelerinin duygulu anlar yaşadığı gözlendi. Sağlık ekipleri, tören sırasında fenalaşan şehit yakınlarına müdahalede bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları sırayla getirildi. Bu sırada Hırka-i Şerif Camisi müezzini Ahmet Yılmaz da dualar okudu.

Beşiktaş'taki Vodafone Arena'da oynanan maçın bitiminde dün akşam gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memurları İlker Uylaş, Adem Oğuz ve Hasan Bilgin için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Mustafa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ile milletvekilleri katıldı.

Erdoğan ve Yıldırım, şehit ailelerinin yanına giderek, başsağlığı diledi. Tören sırasında şehit ailelerinin duygulu anlar yaşadığı gözlendi. Sağlık ekipleri, tören sırasında fenalaşan şehit yakınlarına müdahalede bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları sırayla getirildi. Bu sırada Hırka-i Şerif Camisi müezzini Ahmet Yılmaz da dualar okudu.

Saygı duruşuyla başlayan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Yaran da törende dualar ederek, tezkiye konuşması yaptı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Yaran da törende dualar ederek, tezkiye konuşması yaptı.