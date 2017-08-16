ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN ÜCRET ALINMIYOR

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir manav, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet sunuyor.

Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey köyü yakınlarında manavlık yapan İsa Aktuğ, sattığı tüm ürünleri şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz vermeye başladı.

Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit ve gazilere büyük vefa duyduğunu belirterek bu nedenle kendince bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

İş yerinde başlattığı kampanyayla şehit yakınlarının ve gazilerin yalnız olmadığını göstermek istediğini dile getiren Aktuğ, şöyle devam etti:

"Şehit yakını değilim. Vatanımızı ve milletimizi korurken hayatını kaybeden şehitlerimizi çok seviyorum. Onların anısına şehit aileleri ve gaziler, manavımdaki tüm ürünlerden istedikleri kadar alabilirler. Teraziye koymadan gönül rahatlığıyla evlerine götürebilirler. Hiçbir beklentim yok. Tamamıyla alın terim, helal olsun. İstedikleri kadar alabilirler."

Ömrü yettiğince şehit ailelerine destek vereceğini ifade eden Aktuğ, "Onlar, vatanımız ve namusumuz için canını verdi, ben manavı versem ne olur? Allah şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin." dedi.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kadirli Şube Başkanı Tayfun Çiftçi de Aktuğ'un maneviyatı çok büyük bir davranış yaptığına işaret ederek kendisine teşekkür etti.

Hakkari'de 20 yıl önce oğlu şehit düşen Hasan Bülbül Şekeroğlu da Aktuğ'un içinden gelerek şehit aileleri ve gazilere yardımcı olmaya çalışmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı