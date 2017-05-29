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ŞEHİT VE GAZİLER UNUTULMAYACAK

29 Mayıs 2017 Pazartesi 17:13
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılama sonucundaki mahkeme kararlarıyla şehitlerin ve gazilerin ailelerine haklarının ve iadeiitibarlarının temin edileceğini söyledi.

ŞEHİT VE GAZİLER UNUTULMAYACAK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılama sonucundaki mahkeme kararlarıyla şehitlerin ve gazilerin ailelerine haklarının ve iadeiitibarlarının temin edileceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda da dünyada bunları korumaya kalkan ülkelere karşı da 'Daha ne istiyorsunuz, buyurun size yargı kararları' deyip bunları da onların önüne koyacağız. Üzerlerine düşeni yaparlar veya yapmazlar, önemli değil. Ama şimdi de dünyaya sesleniyorum buradan. Diyorum ki eğer sizler iadeiitibara yardımcı olmazsanız, bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız. Bunu bilin."

Anadolu Haber Ajansı
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