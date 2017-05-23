ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEVİNÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MALATYA (AA) - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Sevinç, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için Malatya Şehir Mezarlığında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Törene, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin 3 yaşındaki kızı Asmin Ece Sevinç de askerlerin kucağında törende yer aldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındı. Bu sırada törene katılanlar tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Tören sırasında fenalık geçiren şehidin annesi Nuriye Sevinç'e 112 Acil Yardım görevlileri müdahale etti.

Şehidin cenazesi daha sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin babası Mehmet Sevinç'i 2 sene önce, ağabeyi Selam Sevinç'i ise 4 yıl önce kanserden kaybettiği öğrenildi.

Evli ve 3 yaşında bir kız çocuk sahibi Hasan Sevinç'in 3'ü kız, 11 kardeş oldukları bildirildi.

Osmaniye'de Amanos Dağları Aysekisi mevkisinde bulunan taş ocağına teröristlerce sabotaj düzenlenmiş, operasyona katılan timlerle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hasan Sevinç (27) Osmaniye Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Anadolu Haber Ajansı