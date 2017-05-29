ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

OSMANİYE (AA) - Şırnak'ta 16 gün önce PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan getirildiği Osmaniye Devlet Hastanesinin morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, merkeze bağlı Sakızgediği köyündeki babaevine götürüldü. Şehit ağabeyinin cenazesini yolda karşılayan kardeşi Cengiz Yılmaz, tabuta sarılıp cenaze aracıyla birlikte yürüdü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, törenin yapılacağı köydeki alana getirildi. Şehidin eşi Özlem, annesi Eşe ve babası Celal Yılmaz ile kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Osmaniye Valisi Kerem Al, şehidin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Osmaniye Valisi Kerem Al, milletvekilleri, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Haber Ajansı