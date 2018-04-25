Şehit olduğu gün belgeseli izlendi

Kocadere Kamp alanında yürüyüş öncesinde katılımcıların heyecanı gözlerinden okunuyordu. Kamp alanını dolduran binlerce genç Çanakkale kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın hayatının anlatıldığı ‘Yusuf Kenan’ adlı belgeseli ilgiyle izlediler. Belgesel, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu’na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7.Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan’ı konu ediniyor. 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasında geçen asırlık mektuplar iç burkuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla çekilen belgeselin süresi ise 45 dakika.



Şehit Olduğu Gün Belgeseli Gösterildi

Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç, Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın 25 Nisan günü şehit düştüğüne dikkat çekti: ‘’Çanakkale’nin gizli kahramanlarından olan Yusuf Kenan’ın belgeselinin çok özel bir yerde, Çanakkale’de hem de şehit olduğu gün binlerce gence izletmeden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Belgeselin izletilmesinde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın büyük emeği oldu. Yusuf Kenan gibi bizi biz yapan şehitlerimizi unutmamak, onların hatıralarına sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.’’



