Şehit Kaymakam Safitürk için gıyabi cenaze namazı

DİYARBAKIR (AA) - Mardin'in Derik ilçesindeki hain saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk için Batman, Mardin, Siirt ve Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin Merkez Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Camisinde İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun ve din görevlileri tarafında ikindi namazı öncesi Kuran okundu, dua edildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, gazeteciler yaptığı açıklamada, devletin Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün gayretli çalışmalarından dolayı Derik Belediyesinde görevlendirildiğini söyledi.

Safitürk'ün Derik'te çok güzel hizmetler yaptığını kaydeden Yaman, şöyle devam etti:

"Çocukların ağabeyi, büyüklerin kardeşi oldu. Bu yapmış olduğu başarılı hizmetler ve yaptığı terörle mücadele, terör örgütünün kaymakamımıza karşı bir düşmanlığını ortaya çıkarmış oldu. Terör örgütü, 10 Kasım günü törenlerden sonra kendisi makamdayken, el yapımı bir patlayıcının yerleştirilmesi sonucu şehit etti."

Safitürk'ün halkın gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Yaman, "Bütün Derikliler, Mardinliler, hemşehrilerimiz ve milletimiz değerli kardeşimiz için Kuran okudu, dualar etti. Haklarını helal ettiler. Biz de aynı şekilde hakkımızı helal ediyoruz. Yiğit bir kardeşimizdi, görevini iyi yapıyordu. Bir kardeşti, dosttu ve halkın gönlünde taht kurmuştu." ifadesini kullandı.

Olayın faillerinin kısa sürede yakalandığını söyleyen Yaman, terörle mücadelede devletin son derece başarılı olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Muhsin Aydın da "Kaymakam çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Görev başında vuruldu, şehittir. İnşallah şehit mertebesine ulaşmıştır." dedi.

Mehmet Demir ise saldırıyı lanetleyerek, terör saldırılarının son bulmasını istedi.

Nusaybin ilçesinde ise Şeyh Reşit Camisinde ikindi namazı öncesi Nusaybin Müftüsü İrfan Açık tarafından Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Batman

Batman Müftülüğünce Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan ve çok sayıda vatandaşın gıyabi cenaze namazının ardından düzenlenen programda Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

Gercüş ilçesinde ise Ulu Camide kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen mevlit programında konuşan Gercüş İlçe Müftüsü Mehmet Demir, programın Müslümanlar arasında birliğe, dirliğe, fitne ve fesadın sona ermesine vesile olması temennisinde bulundu.

Çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan AK Parti Gercüş İlçe Başkanı Ali Öner, PKK terör örgütüne tepki göstererek, terör saldırılarının karşısında duracaklarını söyledi.

Kaymakam Safitürk'e yönelik saldırıyı kınayan Öner, "Biz affetsek bile, bu katilleri Allah affetmez, tarih affetmez. Kaymakamın şehit edilmesini lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu saldırı PKK'nın son çırpınışlarıdır." dedi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dua edildi.

- Siirt

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için Siirt Merkez Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından mevlit okutuldu.

Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, yaptığı konuşmada, Safitürk'ün hain saldırı sonucu şehit edildiğini söyledi.

Safitürk'ün ruhunu dualarla yad etmek, akrabalarının yanında olduğunu göstermek için ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kıldıklarını anımsatarak, şöyle dedi:

"Kuran kurslarımızda 50 hatim okundu, onun da cenaze namazı müteakiben mevlid-i şerif tilavet edilecek ve okunan 50 hatmi şerifimizi bütün merhum Derik Kaymakamı Safitürk’e hediyemizi göndereceğiz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah bütün şehitlerimiz gibi bu şehidimize de peygamber efendimize komşu olmakla şereflendirsin."

-Bingöl

Şehit Kaymakam Safitürk için Bingöl il genelindeki camilerde Kuran okundu, dua edildi.

Merkez Ulu Cami imam hatibi Mücahit Çelik, yaptığı konuşmada, şehit Kaymakam Safitürk'ün daha önce Kiğı ilçesinde görev yaptığını anımsatarak, "Muhammet Fatih Safitürk kardeşimiz şehit olmuş bu vesile ile ilimizin bütün camilerimizde Kura'n okunuyor. Kendisi de bir Kuran hafızıydı, o Kuran hafızlığıyla Rabbinin huzuruna gitti. Ya Rabbi, şehadetini kabul eyle." ifadelerini kullandı.

Okunan duanın ardından, ikindi namazı kılındı.