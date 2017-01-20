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Şehit fotoğraflarını takdir, teşekkür ve onur belgelerine bastılar

20 Ocak 2017 Cuma 15:47
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Kırıkkale'de öğrencilere, şehitler Halisdemir ve Sekin'in fotoğraflarının yer aldığı takdir, teşekkür ve onur belgeleri dağıtıldı

Şehit fotoğraflarını takdir, teşekkür ve onur belgelerine bastılar
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de imam hatip lisesi öğrencilerine, şehitler Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in fotoğraflarının basılı olduğu takdir, teşekkür ve onur belgeleri dağıtıldı.

Kırıkkale Beşir Atalay Anadolu Lisesi'nde karne dağıtımı töreni düzenlendi. Öğrencilere karneleri verildikten sonra Okul Müdürü İdris Akgül tarafından arkalarında şehitler Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in fotoğraflarının basılı olduğu ve üzerinde "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız." yazılı takdir, teşekkür ve onur belgesi dağıtıldı.

Karnelerini almanın sevinci yaşayan öğrenciler, şehitlerin fotoğraflarının basılı olduğu belgelerle de gururlandı.

Öğrencilere başarı belgelerini dağıtan Okul Müdürü Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitleri unutturmamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ve İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i törende andıklarını dile getiren Akgül, her platformda her yerde 15 Temmuz'u anlatmaya çalışacaklarını da ifade etti.

9. sınıf öğrencisi İbrahim Samet Karaduman da onur belgesinin arkasında şehitlerin fotoğraflarını gördüğünü ve çok gururlandığını belirtti.

12. sınıf öğrencisi Ahmet Faruk Uğurer ise şunları aktardı:

"Bugün belge almanın sevinciyle huzur bulduk. Takdir belgemde bir şeye dikkat ettim. Belgemizin arkasına vatanımızı müdafaa ve muhafaza için canı pahasına mücadele eden Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin ağabeylerimizin fotoğraflarının basılı olduğunu gördüm. Bu görüntüden dolayı açıkçası çok mutlu oldum. Bu insanlar bizlerin başarısı için mücadele etmişler. Bizler takdir belgesi alalım, bizler yetişelim diye mücadele etmişler. Bunun bir mesajı olarak görüyorum bu fotoğrafı. Çok sevindim." 

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