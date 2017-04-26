ŞEHİT AYDIN’IN İSMİ POLİS AMİRLİĞİNDE YAŞAYACAK

ANKARA (AA) - Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015’teki terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Şahin Polat Aydın’ın ismi, Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis merkez amirliğine verildi.

Şehit Aydın'ın isminin polis merkez amirliğine verilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, şehit Şahin Polat Aydın’ın özgeçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Güdül Kaymakamı İsmail Özkan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un şehit ailelerine ve gazilere gösterdiği yakın ilgiyi örnek almaya gayret gösterdiklerini ve polis merkezi amirliğine şehit özel harekat polis memuru Şahin Polat Aydın’ın isminin verilmesi yönündeki talimatının Güdüllüleri memnun ettiğini belirtti.

Güdül’ün cumhuriyet kurulduğundan bu yana 16 şehit verdiğini hatırlatan Özkan, bundan sonra ülkenin hiçbir yerinden şehit verilmemesi temennisinde bulundu.

Özkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi gerektiğinde Güdüllülerin her türlü terör örgütlerine karşı devletinin yanında, askerinin ve polisinin safında yer tutmaya devam edeceğini kaydetti.

- "Biz onu yüreğimizde taşıyoruz"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ise özel harekat polis memuru Şahin Polat Aydın’ın 2015’te kalleş bir pusu sonucu şehit olduğunu anımsatarak, hainlerin cehennemin dibinde olduğunu, kalanların ise kaçacak delik aradıklarını söyledi.

Şehit Aydın’ın kanının yerde kalmadığını ve intikamının alındığını belirten Çakıcı, şunları kaydetti:

"Törende toplanmamızın nedeni, Şehit Şahin Polat kardeşimizin anısını yaşatmak. Biz onu yüreğimizde taşıyoruz. Meslektaşları olsun, Güdüllüler olsun... Yeni nesiller hatırlasın diye aynı zamanda polis merkez amirliğimizde de isim olarak kazımak istiyoruz. İsim olarak yeni nesiller Şahin’i örnek alsın. Şahin Polat’lar bitmiyor. Şehit veriyoruz, yüreğimiz burkuluyor ama şu anda hainler de bitmek üzereler. En son özel harekat alımında 270 bin kardeşimiz başvurdu. Ben komisyonlara katıldım. Komisyonlarda ‘Ben de özel harekat olmak istiyorum’ diyorlar. Hepsi birer Şahin olarak, meslektaşımız olarak saflarımıza katılacak.”

Şehidin babası Özel Harekat Başpolisi Süleyman Aydın, başta Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok olmak üzere polis merkezi amirliğine oğlunun isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlunun kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Aydın, “Benim hem oğlum hem de silah arkadaşım. Bizi de ayrıca çok mutlu etti. Bana maddi ve manevi hiçbir şey lazım değil. İsminin burada olması veya böyle şeyler bizi çok mutlu ediyor. Vatan sağ olsun.” diye konuştu.

Daha sonra şehit Şahin Polat Aydın’ın isminin verildiği polis merkez amirliğinin açılışı yapıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çakıcı, Genel Müdür Selami Altınok'un adına üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı şehit Aydın’ın fotoğrafını babasına hediye etti.

Törene, şehidin annesi Hülya Aydın, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın eşi Hatice Karaaslan ile vatandaşlar da katıldı.

1993 Adana doğumlu Şahin Polat Aydın, 10 Ağustos 2015’te Şırnak’ın Silopi ilçesinde zırhlı aracın geçişi sırasında mayının patlatılması sonucu şehit olmuştu.

Anadolu Haber Ajansı