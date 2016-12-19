- Şehit ailesine ziyarette duygusal anlar

ISPARTA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Isparta'da katıldığı bir konferansın ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Orman, Süleyman Demirel Üniversitesindeki (SDÜ) "Kulüp Yönetiminde Ekonomi ve Beşiktaş" konulu konferansa katılmak için geldiği Isparta'da, önce Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Günaydın, ziyarette yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın ülkenin önemli değerlerinden ve Türk futbolunun mihenk taşlarından biri olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın son yıllarda elde ettiği başarılarla Türk milletinin göğsünü kabarttığını dile getiren Günaydın, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performans hepimiz için gurur vericiydi. Tabii şansızlık oldu ama sağlık olsun. Önemli olan başarıların kalıcı ve sürdürülebilir olması." diye konuştu.

Orman da Vali Günaydın'ı uzun zamandır tanıdığını söyledi. Beşiktaş'ın ülkenin en önemli takımlarından biri olduğunu anlatan Orman, "Her yerde çok fazla taraftarımız var. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Böyle dostlarla bir arada bulunduğumuz sürece acılarımız biraz azalıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Orman, Vali Günaydın'a, üzerinde adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Günaydın ise Orman'a Isparta Davrazspor forması verdi.

- Şenol Güneş'in adının stada verilmesi

Fikret Orman, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile de görüştü. Bu ziyarette gazetecilerin sorularını cevaplayan Orman, teknik direktörleri Şenol Güneş'in adının Trabzonspor'un yeni stadına verilmesine yönelik soru üzerine şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. İyi şeyler yapan insanlarımızı öne çıkarmamız lazım. Şenol hocamız Trabzon şehri, spor ve Beşiktaş camiası için çok önemli bir şahsiyet. Trabzonspor'un tarihi başarılarının hepsinde Şenol Güneş'in imzası var. Ayrıca ülkemizde en önemli başarıyı Şenol hocamızla elde ettik. Biz de geçen sene Şenol hocamızın yönettiği takımımızla şampiyon olduk. Ülkemiz açısından, Trabzon ve Beşiktaş açısından da gurur verici bir tablo. Şenol hocamız çok iyi bir insandır. İyi kalplidir, namuslu adamdır. İyi bir spor adamıdır, iyi bir aile babasıdır. Öyle bir şahsiyetin isminin verilmesinden, dostu olarak büyük gurur duyuyorum."

Orman, Ryan Babel ile anlaşıp anlaşmadıklarına ilişkin soruya da "Daha imza falan yok. Beğendiğimiz, ilgilendiğimiz bir oyuncu. Daha henüz neticelenmiş bir şey yok. Devre arası 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Öncelikle devre arası gelsin, ondan sonra transfere karar vereceğiz. Transfer çalışmaları bizde 365 gün devam ediyor." cevabını verdi.

- Şehit ailesine ziyarette duygusal anlar

Orman, daha sonra Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Durmuş Öcal'ın Doğancı Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehidin babası Şerafettin Öcal'a başsağlığı dileğini ileten Orman, burada yaptığı konuşmada, yüreğinin yandığını belirterek, "Başımız sağ olsun, Allah hepsine rahmet eylesin." dedi.

Baba Öcal da vatanı korumak için bedeller ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaret sırasında Fikret Orman'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Anadolu Haber Ajansı