Şehit ailelerine özel proje…

Kayseri Valiliği tarafından sürdürülen, şehit ailelerine katkı sağlamak amaçlı proje ile 260 şehit ailesine destek olunacak.

Proje kapsamında vatani görevini yaparken, şehit düşmüş asker, polis ve sivillerimizin geride kalan ailelerine katkı sağlamak için planlanmış projeyle Kayseri Valiliği himayesinde 260 şehit ailesine Türkiye’nin önde gelen mobilya markaları olan İstikbal, Bellona ve Mondi oturma grubu ve genç odası takımı yardımı yapacak.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının toplum genelinde önemi olduğunu ve Boydak Holding için bir kurum kültürü olduğunu belirten Boydak CEO’su Ertunç Laçinel; “ Topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak her noktada katkı sağlayabileceğimiz projeleri değerlendiriyoruz. Şunun bilincindeyiz ki öncelikli görevimiz, ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar ile Boydak Holding’i geliştirmek, yine aynı amaçlar doğrultusunda toplumumuzun her alanında sosyal faydalar oluşturmaktır. Başlangıç olarak yaptığımız çalışmaların sonuçlarını almaya başladığımız bu günlerde, Kasım ayında üç mobilya markamızda da son beş yılın en yüksek satış rakamlarına ulaştık. Tabii ki bunu yeterli görmüyoruz, emanetin farkında olarak tüm koşullara rağmen, ana amacımız şirketlerin büyümesini sağlamak. Gerek yurtiçindeki satış hedeflerimizi gerekse ihracat hedeflerimizi 2017 yılı için %30 oranında artırdık. Bizler mücadelemizi, dünya da ve ülkemiz de markalarımızın verimliliğini artırmak ve globalleşme yönünde uluslararası standartlara erişmek için veriyoruz. Hedeflerimizin sonuçlarını hem bölge ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından katkılarını kısa zamanda göreceğimizi düşünüyorum.

Sayın Kayseri Valimizin önderliğinde gerçekleştirilen proje ile şehit ailelerimize bir nebze olsun faydamız olması, bizlere onur verecektir. Ülke olarak birçok alanda verdiğimiz mücadelede, bu vatan için canlarını ortaya koymuş şehitlerimizi rahmetle anıyorum.