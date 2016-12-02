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Sedef Altınbaş Akacan Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Kadını seçildi!

02 Aralık 2016 Cuma 13:21
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Altınbaş Mücevherat Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Üyesi Sedef Altınbaş Akacan, ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Kadını’ seçildi. Sedef Altınbaş Akacan, Kuzey Kıbrıs’ta mücevherat sektöründe oluşturduğu trendler dolayısıyla bu ödüle layık görüldü.

Sedef Altınbaş Akacan Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Kadını seçildi!
Altınbaş Mücevherat Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Üyesi Sedef Altınbaş Akacan, KKTC – Türkiye Yılın En İyileri Ödül Gecesi’nde ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Kadını’ seçildi. Sedef Altınbaş Akacan, bu ödüle Altınbaş Mücevherat Kuzey Kıbrıs’ta mücevherat sektöründeki trend ve tasarım geliştirmedeki başarısı nedeniyle layık görüldü. Sedef Altınbaş Akacan, ödülü babası Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş ile kutladı. Televizyon, Müzik ve İş Dünyasının En İyilerinin ödüllendirileceği KKTC ve Türkiye En İyiler Ödül Gecesi; bu yıl, ikinci kez organize edildi. Besiktas Belediyesi'nin Sponsorlugu ile 2. KKTC En İyiler Ödül Gecesi; Sanat Camiası’nın önemli isimlerini bir araya getirdi. KKTC ve Türkiye En İyiler Ödül Gecesi etkinligi, Kıbrıs’ın ve Türkiye’nin tanınmış simalarının ve özel davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Gecede gelirin bir kısmı Türkiye’den Down Sendromlu çocuklara, Kıbrıs’tan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

 
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