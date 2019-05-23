Seçim iptaline ilişkin gerekçeli karar açıklandı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE OY ORANLARI

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde

AK Parti yüzde 51,72,

CHP yüzde 34,48,

MHP yüzde 3,45,

HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDA OY ORANLARI

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında

AK Parti yüzde 54,76,

CHP yüzde 17,71,

MHP 17,20,

HDP 4,21,

İYİ Parti 1,77,

Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNDE OY ORANLARI

Kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde

AK Parti yüzde 49,04,

CHP yüzde 22,24,

MHP yüzde 13,59,

İYİ Parti yüzde 5,26,

HDP yüzde 5,93,

Saadet Partisi yüzde 1,42,

Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.

"İPTAL" OYU VEREN ÜYELERİN GEREKÇELERİ NELER?

Gerekçeli kararda seçimin tekrar edilmesi yönünde oy kullanan hakimlerin, karara sebeplerine ilişkin pek çok madde sıralandı. İçlerinden en çok dikkat çekenleri de özellikle sandıklarda gerçekleştirilen kanun ve nizama aykırı işlemler oldu.

18 sandıkta sayım döküm cetvelinin bulunmadığını belirterek seçimlere itiraz edilmesi yönünde oy beyan eden üyeler, aynı zamanda 90 sandıkta sayım döküm cetvelinin imzasız olması gerekçesiyle rakamlarda usulsüzlük olduğunu belirtti.

YOK HÜKMÜNDEKİ 108 SANDIK

Bununla birlikte İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281 olarak belirtildi.

KANUNA AYKIRI SANDIK BAŞKANLARI

Seçimlerin yenilenmesine gerekçe olarak gösterilen bir diğer unsur da sandık başkanlarının kanuna aykırı bulunuşu oldu. Kamu görevlisi olması gereken sandık başkanlarının 754'ünün kamu dışından atandığı belirtilirken, 6 sandık başkanının da KHK'lı olduğu tespit edildi.

Gerekçeli kararda seçimin yenilenmesi yönünde öne çıkan en önemli unsurlar, sandık döküm cetvelleri ve kanuna aykırı atanan sandık başkanları oldu.

OLUMSUZ OY VEREN ÜYELERİN GEREKÇELERİ NELER?

Hakimler, "Sandıkta yapılan hatalar seçmeni etkilememeli" vurgusunu yaptı.

SORUMLULUK SEÇMENE MAL EDİLEMEZ

Olumsuz yönde görüş bildiren hakimler, seçmen sandık kurullarının hatalarının sandığa oy vermeye gelen seçmene mal edilemeyeceği yönünde fikir birliği yaptı. Özellikel kurulların belirnmesini bilmedikleri için bu hatanın seçmeni etkilememesi gerektiğini belirten hakimler olumsuz yönde oy kullandı.

YSK'nın yayınladığı olumsuz görüş bildiren hakimlerin açıklamasında "Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez." ifadelerine yer verildi.

CHP'NİN TEPKİSİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kararın millet iradesini cezalandırdığını öne sürdü.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz işin başından beri seçimlerin sonucunu YSK değil millet belirleyecektir. Sandık kurullarının oluşumu gerekçe gösterilerek seçimlerin iptal edilmesi seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine tamamen aykırı olmuştur ve millet iradesi cezalandırılmıştır. 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde milletin dediği değil siyasilerin ve YSK'nın dediği olmuştur. Millet iradesi gasp edilmiştir İstanbulluların izzeti nefsiyle oynanmıştır."

"KARARDA ÇALMA ÇIRPMA KELİMESİ GEÇMEMİŞTİR"

"Ahlaki olmayan esas millet iradesinin gasp edilmesi ve milletin izzeti nefsiyle oynanmasıdır. Bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunun faili maalesef saraydır. Gerekçeli kararın hiçbir yerinde çalma çırpma gibi tek kelime yer almamıştır. Seçim sayım cetvellerindeki eksiklikten bahsedilmektedir. 'Seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte, sandık kurullarıyla tekrar birlikte oluşturulmuştur' denmiştir. Ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür."

"YSK ÜYELERİ BU AYIBI NASIL TEMİZLEYECEKLER?"

"Bu kararda çalma çırpma yoktur. Bu çalma ve çırpma iddiasında bulunanlar milletin karşısına çıkıp ne söyleyeceklerdir ben bunu merak ediyorum. Hiç mi mahcup olmayacaklardır. Bu Ramazan gününde hiç mi nedamet duymayacaklardır. Aslında kararın tamamını okumaya gerek yok. YSK Başkanı Sadi Güven'in gerekçesinin son cümlelerine bakmak yetiyor. Sadi Güven diyor ki, "burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur, bir tek tespit yoktur" diyor. Şimdi soruyorum, buna imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecektir? Nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklardır?"

"GEMİNİN ROTASI DEMOKRASİDEN SAPTIRILIYOR"

"Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Bugünlerde çok sık 'aynı gemideyiz' lafları tekrarlanıyor. Aynı gemide olabiliriz ama kaptan köşkünde oturanlar ülkenin gemisine demokrasi rotasından saptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim ve milletimizin görevi kendi iradesinden, demokrasinin rotasından bu ülkenin sapmaması için elinden geleni yapacak olmasıdır. Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olduğunu ortaya koymuştur."

"BU KARARA CEVAP 23 HAZİRAN'DA VERİLECEKTİR"

"Bu seçimlerde İstanbullu ellerini vicdanına koyacak, oy kullanacak aile fertlerine gerekeni söyleyecektir. 23 Haziran'da İstanbulluların Türk demokrasisine altın harflerle geçecek bir dersi vereceklerini ve gasp edilen bu gerekçeli kararla, yani YSK Başkanı'nın seçimin sonucuna etki edecek hiçbir şey yoktur, demesine rağmen iptal edilen ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden almaya kalkan bu karara cevabı milletimizin en iyi şekilde vereceğini ve 23 Haziran'da İstanbulluların bu mazbatayı tekrar sahibine iade edeceğini biliyorum, saygılar sunarım."