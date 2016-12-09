İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Demokrasinin, temel insan haklarının teminatı, hiç kuşkusuz güçlü bir hukuk anlayışı ve sağlam bir adalet sistemidir." dedi.

"Seçilmiş Kadınlar ve İnsan Hakları Sempozyumu", AK Parti İstanbul Kadın Kollarının ev sahipliğinde Ataşehir Sheraton Otel'inde yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sempozyumda yaptığı konuşmada, "Demokrasinin, temel insan haklarının teminatı, hiç kuşkusuz güçlü bir hukuk anlayışı ve sağlam bir adalet sistemidir. AK Parti olarak, bu yaklaşımı güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın liderliğinde büyük gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Bu alanda toplumsal zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmenin, değişimin gerekçelerini toplumun tüm kesimlerine anlatmakla mümkün olacağına değinen Bakan Kaya, "AK Parti teşkilatlarındaki arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Sayın Cumhurbaşkanımız, çeşitli platformlarda halkımıza yeni bir sivil anayasa ihtiyacını tüm gerekçeleriyle anlatmışlardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, Gezi olayları, 17-25 Aralık'ta ve emniyetin üzerinden yapılan operasyonlarda, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklı olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde adaletin, hukukun yok sayıldığı, sadece güçlülerin hukukunun işlediği çok sayıda örnekler olduğunu vurgulayan Kaya, "Temel insan haklarını yok sayan bu terörist yapılarla hukukun içinde kalarak sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Kaya, hukuki olarak Türk kadınının birçok Avrupa ülkesinden önce, ilk defa 1930 yerel seçimlerinde daha sonra, 1934 genel seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatarak, "1935 yılında yapılan seçimlerde ise 18 sandalye ile Meclis’te temsil hakkını kazanmışlardır." diye konuştu.

2004 ve 2010 yıllarında anayasanın 10. maddesinde yapılan değişikliklerle kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesini güçlendirdiklerini belirten Kaya, pozitif ayrımcılığı getirdiklerini, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un, 20 Mart 2012 tarihinde uygulanmaya başlanmasının da bunun bir sonucu olduğunu anlattı.

- İnsana yönelik şiddete "sıfır tolerans"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"En büyük insan hakkı ihlali olan şiddete karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ediyoruz. Çünkü şiddet, sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, bir insanlık suçudur. İnsan hakkına, onuruna yönelik her türlü saldırı birer insan hakkı ihlalidir."

Ulusal istihdam stratejisi kapsamında 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 41’e çıkarılması ve kayıt dışı çalışma oranının yüzde 30’a düşürülmesi hedefine yer verildiğinin altını çizen Bakan Kaya, "65. Hükümet Programında, kadının ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyecek, kadın girişimciliğini kolaylaştıracak programların hayata geçirilmesi, öncelikli hedeflerimiz olarak yer almaktadır." dedi.

Türkiye'de kadınlar için yapılan bütün reform ve değişimlerin mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'milletin verdiği izni kimsenin engellemeye hakkı ve salahiyeti yoktur.' diyerek, kadın milletvekillerimizin TBMM’de başörtüleriyle Meclis çalışmalarına katılmalarını sağlayan tarihi adımı atmıştır."

Kaya, AK Parti hükümeti zamanında kadınların siyasette aktif rol oyması konusunda özel bir gayret gösterildiğine değinerek, şunları söyledi:

"Bu sayede, 2002’de 24 kadın vekil TBMM’ye girerken bu sayı 1 Kasım 2015 seçimlerinde 81’e yükselmiştir. Oransal olarak da % 4,4’ten % 14,7’lere gelinmiştir. Elbette bu yeterli değildir. Sayın Başbakanımızın, 'Kadına kota değil, mücadele edeceği alanlar açmak önemli. Korumacılık ilerlemenin önündeki engeldir.' sözleri son derece önemli bir gerçeğin de tespiti olmuştur."

Yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halep’te kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, insanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün Suriye’de 600 bin yetim var. Nerede bu çocukların anneleri? Peki, nerede insan hakları savunucuları? Nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Suriye’deki kadınların insan hakları yok mu? Kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkı varil bombalarıyla ellerinden alınırken neredeydi insan hakları savunucuları? Her defasında ateşkes tekliflerini veto eden BM neredeydi? Biz bu sahneleri Bosna’da, Afganistan’da, Irak’ta gördük. Bugün de Suriye’de görüyoruz. İşte tam da bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız, “Dünya 5’ten büyüktür.” diyor."

Tarihin, kadınların özgürlük ve adalet için verdiği destansı mücadelelerle dolu olduğunu belirten Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"15 Temmuz gecesi kucağında yavrusuyla tankın karşısına çıkan ayaklarının altı öpülesi annelerimiz var. O gece, 'sokağa çıkmazsan bir daha çıkamazsın.' diyerek eşlerini darbeye karşı direniş için helalleşerek uğurlayan kahraman kadınlarımız var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tanklara, silahlara, kurşunlara karşı dimdik duran ve şehit düşen Sevgi Yeşilyurt unutulabilir mi? Akşamları çöp dökmeye dışarı çıkarken bile tedirgin olan Yıldız Gürsoy kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyduğunda bir an bile tereddüt etmedi. Annesine “Vatanı sen-ben savunmazsak kim savunacak?” diyerek şehadete koştu. Bu cesaret unutulabilir mi?"

Katılımcılar arasında bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci, "Geçtiğimiz hafta özellikle Adana'da, kız yurdumuzda meydana gelen yangında hep birlikte ailelerimizle oturduk, kızlarımıza ağladık. Bakanımız burada, AK Parti olarak elbette bu işin takipçisi olacağız. Benim de bir kızım var ve orada o kızları görünce gözyaşlarımı tutamadım. Rahmet-i Rahmana ulaşmış o kızlarımıza Rabbim'den rahmet diliyorum." dedi.

Yaşanan hadisenin unutulmayacak bir acı olduğuna değinen Temurci, "Onun için kadınla ilgili her sorun mutlaka ve mutlaka AK Parti'nin bir meselesidir diyen bir liderin, yol arkadaşları olarak bu sempozyumda bir çok şeyi mutlaka konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma ev sahipliği yapan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kadınsız bir demokrasi, sadece kadınlar için değil, bütün toplum için bir eksikliktir.” ifadeleriyle başladı.

Döğücü,şöyle konuştu:

"Sosyal hayattaki mücadelelerin ışığında siyasal anlamda kadınların katettikleri yol, bugün burada 15 Temmuz’da ülkesi için mücadele eden kadınların, Parlamento'da hızla sayıları artan kadınların, ülkelerine sığınan Suriyeli kardeşlerini sarıp sarmalayan kadınların, yıllarca eğitim hakları ellerinden alınan ayrımcılığa uğrayan kadınların da bir bütünüdür aslında."

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Av. Döğücü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Kaya'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Anadolu Haber Ajansı