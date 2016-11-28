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Şeb-i Arus'ta YHT'lerde ek sefer konulacak

28 Kasım 2016 Pazartesi 13:45
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Mevlana'yı anmak için düzenlenecek Şeb-i Arus törenleri için yedi ek YHT seferi düzenlenecek"

Şeb-i Arus'ta YHT'lerde ek sefer konulacak
ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mevlana'yı anmak için düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için 10-11 ve 17 Aralık'ta ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri konulacağını belirtti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konya'daki Şeb-i Arus programı dolayısıyla insanlarımızın daha rahat seyahat etmeleri ve özellikle resmi programın olacağı 17 Aralık'ta Ankara'ya geç dönüşlerini sağlamak için TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ek YHT seferleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ankara-Konya arasında 7 gidiş 7 geliş olmak üzere günlük 14 YHT seferinin yapıldığını belirten Arslan, 10 ve 11 Aralık'ta saat 08.20 ve 18.15'te ikişer ek sefer, resmi törenin yapılacağı 17 Aralık'ta ise saat 08.30 ve 18.15 ile gece yarısı üç ek sefer düzenleneceğini kaydetti.

Arslan, YHT'lere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, açılışından bugüne Ankara-Konya arasında 8,8 milyon, Ankara-Eskişehir arasında 13,5 milyon, Ankara-İstanbul arasında 4,9 milyon, Konya-İstanbul arasında 1,3 milyon yolcu taşındığını kaydetti.

Ankara-Konya arasında 7 gidiş-7 geliş, Ankara-Eskişehir arasında 5 gidiş-5 geliş, Ankara-İstanbul arasında 6 gidiş- 6 geliş, İstanbul-Konya arasında 2 gidiş-2 geliş olmak üzere günde toplam 40 YHT seferi düzenlendiğine işaret eden Arslan, söz konusu seferlerle günde ortalama 17 bin yolcunun taşındığını bildirdi.

Yüksek hızlı tren hattının açıldığı 13 Mart 2009'dan 26 Kasım 2016'ya kadar 29 milyon yolcunun yüksek hızlı trenle seyahat ettiğini vurgulayan Arslan, "Bilindiği gibi hükümetimizin sosyal politikaları gereği engelli, gazi ve şehit yakınları yüksek hızlı trenlerde ücretsiz seyahat etmektedir. Bu düzenleme sayesinde bugüne kadar 1 milyon insanımız seyahat etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Haber Ajansı
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