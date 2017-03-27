SEAT'ın Orkestra Şefleri

Bir otomobilin sesi nasıl olmalı? SEAT’ın İspanya Barselona’daki üretim merkezi Martorell’de bulunan Akustik Departmanı’nda çalışan mühendislerin görevi, işte bu soruya cevap bulmak. Burada çalışan mühendisler mesailerini, SEAT tarafından üretilen tüm modellerin her parçasından çıkan sesleri incelemek ve bu seslerin sürücüler ile yolcuların akustik konforunu sağlamak için harcıyor.

SEAT Akustik Mühendisleri, sürücü ve yolcuların, motordan, cam sileceğine, sinyal lambalarından, kapı açılma ve kapanmalarına kadar duyduğu tüm sesleri analiz ediyor. SEAT araçlar satışa sunulmadan önce kulağa hoş gelmeyen sesleri gidermek için iyileştiriliyor.

İdeal kapı sesi nasıl olmalı?

Mühendislere göre, örneğin araç sahiplerinin en dikkat ettiği seslerin başında kapı kapanma sesi geliyor. İdeal bir kapı kapanma sesi, kaliteli bir algı yaratan yumuşak bir “tık”lamadan ve sonrasında kapının sıkı kapandığı hissi veren bir sesten oluşmalı. Ses ve işitme duyusu her ne kadar insandan insana değişse de, SEAT Mühendisleri, analizlerinde bilgisayar sistemlerini kullanıyor.

Her iki kulağına yerleştirilmiş birer mikrofon bulunan bir manken, otomobilin içine oturtuluyor. İnsan kulağının tüm fonksiyonlarına sahip bu mikrofonlar, otomobilin içindeki sesleri kaydediyor. Sonrasında sesler, özel yalıtımlı odalarda dinlenerek, çeşitli sistemler ile analiz ediliyor. İnsan kulağını rahatsız edecek noktalar için yalıtım ve yeniden tasarım gibi iyileştirme süreçleri başlatılıyor.

SEAT Akustik Mühendisleri, olan sesleri analiz etme dışında, özel modeller için motor sesi de tasarlıyor. Örneğin, SEAT’ın yarışçı genlere sahip spor modeli CUPRA’nın kendisine has güçlü sesini çıkarması için, egzoz sistemi özel olarak tasarlandı.

Akustik Departmanının çalışmaları, SEAT modellerinin konforunu ve ses yalıtımını iyileştirme konusunda önemli bir yere sahip.