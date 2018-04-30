Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
104283
ALTIN
171.751
DOLAR
4.0703
STERLİN
5.5913
EURO
4.9253

SEAT sanal gerçeklikle üretim süresini yüzde 30 azalttı

SEAT markası, sanal gerçekliği kullanarak prototiplerin üretim süresini yüzde 30 oranında azaltıyor. Geliştirme aşamasındaki modeller için 95 bin simülasyon uygulanarak, 3 milyona yakın bileşen değerlendiriliyor. SEAT bu teknolojiyi aynı zamanda işçilerin üretim hattındaki çalışma biçimlerini analiz etmek ve ergonomiyi geliştirmek için de kullanıyor.

SEAT sanal gerçeklikle üretim süresini yüzde 30 azalttı

SEAT markası, sanal gerçekliği kullanarak prototiplerin üretim süresini yüzde 30 oranında azaltıyor. Geliştirme aşamasındaki modeller için 95 bin simülasyon uygulanarak, 3 milyona yakın bileşen değerlendiriliyor. SEAT bu teknolojiyi aynı zamanda işçilerin üretim hattındaki çalışma biçimlerini analiz etmek ve ergonomiyi geliştirmek için de kullanıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:12
1490 Okunma
SEAT sanal gerçeklikle üretim süresini yüzde 30 azalttı

Kullanım alanı her geçen gün artan sanal gerçeklik teknolojisi, günümüzde otomotiv endüstrisi gibi daha birçok sektörde kullanılıyor… Son yıllarda ise 3D teknolojisi otomobillerin oluşum ve geliştirilme süreçlerinde çığır açıyor. 

Full HD gözlük kullanan tasarımcılar
Bu gözlükler sayesinde tasarımcılar üç boyutlu sürüş ile müşterilerin gelecekte yaşayacaklarına benzer deneyimlerde bulunabiliyorlar. Her ne kadar bir otomobilin tasarımı başlangıçta kağıt kalemle başlasa da, 3D teknolojisi çok geçmeden sürece dahil oluyor. Böylece tasarımcılar yaratıcı süreçlere ek olarak projelerin daha işlevsel boyutlarını da değerlendirebiliyor ve başlangıçtaki çizimlerin uygulanabilir olup olmadığını yüzde 90 oranında belirleyebiliyorlar.

Her model için 95 bin simülasyon
Sanal gerçeklik, proje geliştirme süreçlerinin her aşamasında önemli bir rol oynuyor. Örneğin, yeni SEAT Ibiza için toplamda 95 bin simülasyon uygulanıyor. Yapılan diğer testlerin yanı sıra, gelecekteki otomobillerin her zamankinden daha güvenli olması için sanal çarpışmalar gerçekleştiriliyor. Bir otomobilin geliştirilmesi için geçen ortalama üç buçuk yıllık süre içerisinde yapılan analizlere bakıldığında; bu süreç 30 yıl önce yalnızca 5 bin bileşenle sınırlıyken günümüzde üç milyona kadar simülasyon kullanılarak analiz edilebiliyor.


Prototip üretim süresinde yüzde 30 azalma
Bu teknoloji, yeni bir modelin lansmanı öncesinde fiziksel olarak üretilmesi gereken prototiplerin sayısını yarı yarıya azaltıyor. Aynı zamanda prototiplerin üretim süresinin yüzde 30 oranında kısalmasını sağlıyor.


Her model için 800 iyileştirme alanı
Otomobillerin üretim­ süreçlerinde hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf etmek sadece ürün kalitesini değil, fiyat açısından da müşteriyi doğrudan etkiliyor. SEAT Ateca örneğine bakıldığında, otomobil üretime gitmeden önce üzerinde 800 kadar iyileştirme yapılıyor.

Üç boyutlu sanal fabrika
Sanal teknolojiler, gerçek dünyayı simüle edebilen üç boyutlu bir deneyim de sağlıyor. Bu bağlamda, Prototip Geliştirme Merkezindeki teknisyenler 3D gözlükler ve birkaç kumanda kullanarak işçilerin çalışma sürelerini optimize etmek ve iş istasyonu ergonomisini iyileştirmek için onların montaj hattındaki hareketlerini taklit ve analiz ediyorlar.

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatçıya 'dolaşım' kolaylığı
İhracatçıya 'dolaşım' kolaylığı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda taksi hizmeti için imzalar atıldı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda taksi hizmeti için imzalar atıldı
Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk
Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim