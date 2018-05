SEAT sanal gerçeklikle üretim süresini yüzde 30 azalttı

Kullanım alanı her geçen gün artan sanal gerçeklik teknolojisi, günümüzde otomotiv endüstrisi gibi daha birçok sektörde kullanılıyor… Son yıllarda ise 3D teknolojisi otomobillerin oluşum ve geliştirilme süreçlerinde çığır açıyor.

Full HD gözlük kullanan tasarımcılar

Bu gözlükler sayesinde tasarımcılar üç boyutlu sürüş ile müşterilerin gelecekte yaşayacaklarına benzer deneyimlerde bulunabiliyorlar. Her ne kadar bir otomobilin tasarımı başlangıçta kağıt kalemle başlasa da, 3D teknolojisi çok geçmeden sürece dahil oluyor. Böylece tasarımcılar yaratıcı süreçlere ek olarak projelerin daha işlevsel boyutlarını da değerlendirebiliyor ve başlangıçtaki çizimlerin uygulanabilir olup olmadığını yüzde 90 oranında belirleyebiliyorlar.

Her model için 95 bin simülasyon

Sanal gerçeklik, proje geliştirme süreçlerinin her aşamasında önemli bir rol oynuyor. Örneğin, yeni SEAT Ibiza için toplamda 95 bin simülasyon uygulanıyor. Yapılan diğer testlerin yanı sıra, gelecekteki otomobillerin her zamankinden daha güvenli olması için sanal çarpışmalar gerçekleştiriliyor. Bir otomobilin geliştirilmesi için geçen ortalama üç buçuk yıllık süre içerisinde yapılan analizlere bakıldığında; bu süreç 30 yıl önce yalnızca 5 bin bileşenle sınırlıyken günümüzde üç milyona kadar simülasyon kullanılarak analiz edilebiliyor.



Prototip üretim süresinde yüzde 30 azalma

Bu teknoloji, yeni bir modelin lansmanı öncesinde fiziksel olarak üretilmesi gereken prototiplerin sayısını yarı yarıya azaltıyor. Aynı zamanda prototiplerin üretim süresinin yüzde 30 oranında kısalmasını sağlıyor.



Her model için 800 iyileştirme alanı

Otomobillerin üretim­ süreçlerinde hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf etmek sadece ürün kalitesini değil, fiyat açısından da müşteriyi doğrudan etkiliyor. SEAT Ateca örneğine bakıldığında, otomobil üretime gitmeden önce üzerinde 800 kadar iyileştirme yapılıyor.



Üç boyutlu sanal fabrika

Sanal teknolojiler, gerçek dünyayı simüle edebilen üç boyutlu bir deneyim de sağlıyor. Bu bağlamda, Prototip Geliştirme Merkezindeki teknisyenler 3D gözlükler ve birkaç kumanda kullanarak işçilerin çalışma sürelerini optimize etmek ve iş istasyonu ergonomisini iyileştirmek için onların montaj hattındaki hareketlerini taklit ve analiz ediyorlar.