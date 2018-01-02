SEAT otomobillerinin zorlu testleri

SEAT, geliştirdiği tüm otomobilleri üretime geçmeden veya üretim sonrasında zorlu testlere tabi tutuyor. Bu testlerin çoğu, model henüz prototip iken gerçekleştiriliyor. SEAT’ın prototip otomobillerinin kapıları 30 bin defa açılıp kapatılıyor, koltuk minderleri ve arkalıkları 20 bin defa fırçalanıyor ve her kumanda düğmesine 5 bin defa basılıyor. Bazı testler ise üretilen tüm otomobillere fabrika çıkışında uygulanıyor.

1 milyon 200 bin kilometrelik test

Yaklaşık elli mühendis, prototip modelleri zorlu zemin koşullarında, yılda 1 milyon 200 bin kilometreden uzun bir test sürüşüne tabi tutuyor. Bu sayı, dünya etrafında dört tura eşit… Tüm tekerlek parçalarının, Rusya'nın buzlu yollarına olduğu kadar, Fas çöllerinin 50 derecelik kavurucu sıcağına da dayanıklı olması hedefleniyor.

3 bin km’lik taş çarpması testi

SEAT prototip otomobilleri uzun bir çarpma testinden de geçiyor. Geliştirme aşamasında aracın alt takımına, tekerlek kemerlerine veya tamponlara yüz binlerce taş çarpıyor. Bu testte amaç, parçaların bozuk zeminde 3 bin kilometre sürüşe nasıl dayandığını görmek.

Her koltukta 20 bin sürtünme hareketi

Test aşamasında kullanıcıların otomobile 20 bin defa binip inmesi simüle ediliyor. Bu eylemler, koltukların kumaşına sürtünme hareketleri yapan makineler tarafından tekrar tekrar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, her otomobil modeli için koltuk arkalıkları 20 bin defaya kadar katlanarak dayanıklılıkları kontrol ediliyor.



Her kumanda düğmesine yaklaşık 5 bin defa basılıyor

SEAT otomobillerinde her düğme, kadran ve kumanda mekanizması, dokunan kişide kalite ve hassasiyet hissi yaratmalı. Bu nedenle, navigasyon ekranı, radyo ve klima ayar düğmelerine yaklaşık 5 bin defa basılıyor. Bu testler, dokunmayı içeren tüm etkileşimler üzerinde çalışan uzman kişiler tarafından, araçlar satışa sunulmadan üç yıl önce gerçekleştiriliyor.

Kapılar 30 bin defa açılıp kapatılıyor

Kapı kapama sesi, yeni bir otomobil alıcısında kalıcı bir izlenim yaratır. Bu yüzden, her modelde 30 bin defa gerçekleştirilen açma kapama işleminde kapıların sıkıca monte edilip edilmediği kontrol ediliyor.



2 bin 500 litre muson yağmuruHer gün üretim bandından çıkan 2 bin 200'den fazla aracın tabi tutulduğu bir başka test ise geri dönüşümlü bir sistemde on dakika boyunca dökülen 2 bin 500 litre suya dayanıklılık. Bu test sayesinde yolcu bölmesinin tamamen su geçirmezliği onaylanıyor.



2 milyon kilometrelik sürüş testi

Bu testte hedef, frenleme sisteminin düzgün çalıştığını kontrol etmek ve rahatsız edici sesler çıkarmadığını doğrulamak. Bu, otomobillerin, yetkili satıcılara teslim edilmeden önce geçtikleri son test... Otomobiller bu son sınavında, bozuk ve eğimli tipte altı farklı zemin türünü içeren bir parkurda 2 milyon kilometre kat ediyor.