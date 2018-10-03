SEA LIFE İstanbul’un misafirlerinden Kampumbağa Iggy

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri olan SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, Avrupa akvaryumlarındaki en büyük yeşil deniz kaplumbağası olan Iggy’yi sanatla buluşturuyor. 6 Ekim 2018 Cumartesi ve 7 Ekim 2018 Pazar tarihlerinde Masterpiece işbirliği ile SEA LIFE İstanbul’da gerçekleşecek olan Iggy Heykel Atölyesi’nde katılımcılar, Heykeltıraş ve Ressam Şenay Darıcı eğitmenliğinde yeteneklerini konuşturacak ve kendi Iggy heykellerini yaratacak.

45 dakika sürecek ve 13:00- 13:45, 14:00-14:45, 15:00-15:45 saatleri arasında üç ayrı atölye halinde gerçekleşecek etkinlik, bir yandan çocukların sanattan keyif almalarını sağlarken diğer yandan sualtı canlıları hakkında bilgi edinmelerini de sağlayacak. Bu keyifli atölyenin fiyatı ise 59 TL.

SEA LIFE İstanbul ailesine yakın zamanda katılan Iggy, Chelonia Mydas cinsi bir yeşil deniz kaplumbağası. Oldukça meraklı ve hevesli olan bu tür, aynı zamanda yemek yemeye de düşkün. Ağırlığı 167 kg olan obur lakaplı Iggy, gündelik beslenmesinde yaklaşık 3000 gr.’lık marul, brokoli, salatalık, göbek ve deniz ürünü tüketiyor.