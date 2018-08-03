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SEA LIFE İstanbul'un su altı kaşifleri sahil temizliğine çağırıyor!

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve su altı dünyasının korunmasıyla ilgili çalışmalar yapmak için SEA LIFE İstanbul tarafından hayata geçirilen “Su Altı Kaşifleri” projesinin çocukları, bulundukları sahillerdeki atıkları toplayarak çevre ve deniz temizliği konusunda farkındalık yarattı. Bununla beraber, yaz aylarında kalabalıklarla beraber kirliliğin arttığı sahillerin neden temiz tutulması gerektiğini dile getirdiler.

SEA LIFE İstanbul'un su altı kaşifleri sahil temizliğine çağırıyor!

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve su altı dünyasının korunmasıyla ilgili çalışmalar yapmak için SEA LIFE İstanbul tarafından hayata geçirilen “Su Altı Kaşifleri” projesinin çocukları, bulundukları sahillerdeki atıkları toplayarak çevre ve deniz temizliği konusunda farkındalık yarattı. Bununla beraber, yaz aylarında kalabalıklarla beraber kirliliğin arttığı sahillerin neden temiz tutulması gerektiğini dile getirdiler.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:48
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SEA LIFE İstanbul'un su altı kaşifleri sahil temizliğine çağırıyor!

Su altı dünyasına dair 40 yılı aşkın bilgi birikimine sahip SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul’un, çocuklara su altı canlılarını ve suyun o canlılar için önemini daha yakından tanıtmak amacıyla oluşturduğu “Su Altı Kaşifleri” ekibi çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca SEA LIFE İstanbul’un çocuk elçileri olacak 7-12 yaş arasındaki 10 kişiden oluşan bu kaşifler, Dünya Okyanus Günü’nde sosyal medyada paylaştıkları videolarla okyanusların temizliğine dikkat çekmişti. Bu sefer, bulundukları kıyılardaki atıkları toplayarak sahil temizliği konusunda farkındalık yarattılar.

Hayatımızın her alanında kullanılan plastikler, çevreye atıldıktan sonra parçalarına ayrılarak yaklaşık 400 sene doğada kalmaya devam ediyor. Küçük plastik parçaları ise denize karışarak su altında yaşayan canlıların vücutlarına giriyor ve onlara zarar veriyor. Sahil temizlikleri sırasında cam ve pet şişe, teneke kutu, metal parçaları, balık ağları, ambalaj gibi atıklar bulan Su Altı Kaşifleri, kıyıların ve denizlerin temiz tutulmasının oradaki ekosistem için ne kadar önemli olduğunu yakından gördü.

Toplantılarında SEA LIFE’ın okyanus yaşamını koruma çalışmaları hakkında ve su altı canlıları hakkında bilgi sahibi olan Su Altı Kaşifleri, Dünya Okyanus Günü’nde ise “Okyanuslarda 8.3 milyar metrik ton plastik atık bulunuyor ve bu atıklar su altındaki yaşamı olumsuz etkiliyor. Denizlere atılan poşetler yüzünden deniz kaplumbağaları ölüyor. Nesli tükenmekte olan su altı canlılarını koruma altına almalıyız. Bu konuda çalışmalar yürüten kuruluşlara destek olmalıyız.” diyerek mesajlarını iletmiş ve sosyal medyada farkındalık yaratmışlardı.

Kıyı temizliği yapan ve bu deneyimleri sayesinde çevreyi ne kadar kirlettiğimizi daha yakından gören Su Altı Kaşifleri, yaz aylarında kalabalığın etkisiyle sahillerde biriken atıkları önlemek için herkesi çevremiz ve denizlerimiz hakkında duyarlı olmaya davet etti. Ekip suları ve su altı canlılarını koruma ve bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına çeşitli aktiviteler ile devam edecek.

Bununla beraber, SEA LIFE’ın deniz kaplumbağalarını koruma ve yaşatma misyonu ile hayata geçirdiği SEA LIFE Trust ekibine gönüllü olarak katılabilir, deniz canlılarına aktif olarak yardımcı olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi: https://www.sealifetrust.org

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