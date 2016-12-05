Schaeffler, İstanbul Roadshow ile 1200 noktayı ziyaret etti

İstanbul, 5 Aralık 2016. Schaeffler, düzenlediği roadshow ile yeni nesil teknoloji ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerini tanıtmayı sürdürüyor. İstanbul’daki roadshow kapsamında 1200 noktaya ziyaret gerçekleştiren Schaeffler Türkiye Automotive Aftermarket ekibi, büyük ilgiyle karşılandı. 45 gün süren etkinlik boyunca İstanbul’daki oto sanayi sitelerinde ziyaretler gerçekleştiren ekip, işletme sahipleri ve ustalara hem Schaeffler’in Luk, INA, FAG ve Ruville markalarına ait en son ürünleri tanıttı hem de yeni nesil online tamirhane hizmeti REPXPERT ve Schaeffler Eğitim Merkezi hakkında bilgi verdi.



“Bire-bir görüşmeler başarımızda önemli bir faktör”

Schaeffler Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Şenay Bayram, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş ortaklarıyla bire-bir görüşüp, onların ihtiyaç ve beklentilerini öğrenmenin başarılarında önemli bir faktör olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri İstanbul Roadshow’unda da oto sanayi sitelerindeki iş ortaklarından hem geri bildirimleri aldıklarını hem de onlarla en son bilgileri paylaşarak, işlerinde bir adım daha önde olmalarına destek olduklarını söyledi. 45 gün süren roadshow sürecinde gördükleri ilgiden duydukları mutluluğu da ifade eden Şenay Bayram, bunun kendilerini daha fazla noktaya ulaşmak konusunda motive ettiğini sözlerine ekledi.