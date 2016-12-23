Schaeffler elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları açıyor

Yeni teknolojilerin toplumsal alanda kabul görmesi uzun zaman alırken, bu alanda hem kişilere hem de kurumlara görev düşüyor. Schaeffler'in Almanya’daki Bühl tesisinde e-araçlar için tasarlanan hızlı şarj istasyonlarının açılışı sırasında konuşan Teknoloji CEO'su Prof. Dr. Peter Gutzmer, "Gelecek için mobiliteyi tasarlıyoruz. Ancak bu tek başına yeterli değil. Bir rol model gerekiyor. Bu nedenle gelecek için mobiliteyi işimize entegre ediyor ve günlük çalışma hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz" dedi.



Yıl sonuna kadar 3 tesiste daha sarj istasyonu olacak

Şirketin Almanya’daki en büyük 3 tesisinde (Herzogenaurach, Bühl ve Schweinfurt) e-araçlar için şarj altyapısı hayata geçirildi. Bu yıl sonuna kadar 3 tesiste (Höchstadt, Hirschaid ve Langen) daha şarj istasyonları devreye alınacak. Schaeffler, Almanya'nın tümünü kapsayan şarj altyapısını genişletmeye yönelik bir standarda sahip. Bu standart, yangın önleme, yeşil enerji kullanımı ve park alanlarının belirtilmesi gibi konuları düzenlemeye yönelik. Şarj altyapısı sağlayıcıları ile sistematik genişlemeyi garanti eden uygun bir şarj altyapısı oluşturmak üzere çerçeve anlaşmalar yapılmış durumda. Prof. Dr. Gutzmer, “Hedefimiz orta vadede şarj altyapısı bulunan tesis sayısını iki katına çıkartmak” diyor.



Şirket araç filosunda hibrit yaygınlaşıyor

Öte yandan şarj altyapısının istikrarlı şekilde genişletilmesinin yanı sıra elektrikli araçların sürekli artışıyla başa çıkmayı sağlayacak çeşitli önlemlerin belirlenmesi ve bunların işe entegre edilmesi de gerekiyor. Schaeffler, bu doğrultuda şirket araç yönetmeliğini 1 Ocak 2016’dan itibaren fişli hibrit araç kullanımını yaygınlaştıracak şekilde genişletti.



Şarj istasyonu ve filo paralel büyüyor

Schaeffler’in çalışmaları sadece fişli hibrit araçlarla sınırlı değil. 2014 yılında ilk elektrikli araç şarj istasyonun açılışından bugüne kadar şirket araç filosuna çeşitli elektrikli araçlar dâhil ediliyor. Prof. Gutzmer "Eklenen her yeni şarj istasyonu için yeni bir elektrikli araç satın alıyoruz. Şarj altyapımızın gelişimi ile filomuzun büyümesi paralel olarak ilerliyor" dedi. Şarj altyapısı ve filonun elektrikli araçlara dönüşümü uluslararası düzeyde de gerçekleşiyor. Schaeffler'in hali hazırda, tam hibrit ve fişli hibrit araçların kullanımda olduğu Çin, Japonya ve Kuzey Amerika'daki tesislerinde de şarj noktaları bulunuyor.



Elektro mobilite istihdam yaratıyor

E-mobilite iş piyasasını da şekillendiriyor. Kısa süre önce, Schaeffler'in Bühl tesisinde yer alan hibrit tahrik iş birimi de yeniden yapılandırıldı. Almanya genelinde yaklaşık 160 yeni pozisyon için işe alım yapılacak. Küresel anlamda ise şirket e-mobilite sektöründe kapasitesini iki katına çıkarıyor. E-mobilite, mekatronik ve dijitalleşme alanında çalışan sayısının 2021 itibariyle toplam 2 bin 400'e yükselmesi bekleniyor.