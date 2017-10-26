SCANİA’DAN MARTAŞ GROUP’A 100 ADET YENİ NESİL R450 ÇEKİCİ

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Martaş ile işbirliklerinin uzun yıllara dayandığını belirterek, “Yeni nesil Scania araçlarımızın ilk büyük teslimatını, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından Martaş’a yapıyoruz. Yeni nesil Scania’yı sadece bir araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri ile eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak görüyoruz. Yapılan işe, taşınan ürüne uygun araçların yanında, bakım anlaşmaları, sürücü eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi çeşitli hizmet paketleri ile müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Yeni nesil araçlarımızla sağladığımız %5’e varan yakıt tasarrufu ile işletme ekonomisine katkı sağlarken düşük emisyon değerleriyle sürdürülebilirlik konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Martaş Group’un, filosunda en çok Scania çekici bulunduran ve yeni nesil Scania’yı Avrupa’da bir kerede filosuna 100 adet ile ekleyen ilk firma olduğunu da sözlerine ekleyen Eksin; “Martaş’a Scania’yı tercih ettikleri için teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.





“FİLOMUZDAKİ SCANIA’LAR EN BÜYÜK REFERANSIMIZ”

Martaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Kurt, 2017 yılında 100 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek “Scania markası ile 23 senedir işbirliği yapıyoruz. Bu alım ile geldiğimiz noktada filomuzu oluşturan 640 çekicinin tamamı Scania oldu. Bu durum karşılıklı güvenin önemli bir göstergesi” dedi.

Martaş Grup adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt ise “Yeni araç alımında mevcut Scania araçlarımızdan aldığımız verim bizim için en önemli referans. Bugün teslim aldığımız Yeni Nesil Scania araçların daha da artan verimliliği, gücü, konforu ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kesintiye uğramaması için aslında en önemlisi olan sağlamlığı bu tercihimizde rol alan kriterler. Scania ile iş birliğimiz uzun yıllar devam edecek. 2023 yılında bin 500 çekiciye ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Okan Kurt, sözlerine “Martaş Group olarak büyümeye devam ediyoruz. Sınır tanımayan hizmet anlayışımızla; Yurtiçi ve Avrupa ile birlikte, Kuzey Afrika, Afganistan ve Irak gibi zor pazarlarda da güvenli, kaliteli ve zamanında hizmet sunuyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı ihraç ve İthal ürünlerin adreslerden alınması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması gibi lojistik hizmetleri; modern altyapı sistemlerimiz, güçlü iletişim ağı ve entegre bilgi yönetimi ile kolaylıkla ve sorunsuzca gerçekleştiriyoruz” diye devam etti.

Teslimat törenine Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, Martaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Kurt ve Martaş Yönetim Kurulu Üyeleri Okan Kurt ve Ozan Kurt ile birlikte diğer yetkililer katıldı.

Basın Bülteni