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SCANIA’ dan 60 araçlık filo teslimatı

03 Mart 2017 Cuma 11:40
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2017 yılına hızlı bir giriş yapan Scania, aynı grup içerisinde faaliyetlerini sürdüren Hüner ve HNR Lojistik’e 60 adetlik dev teslimat gerçekleştirdi.

SCANIA' dan 60 araçlık filo teslimatı
Scania, 2017 yılına, teslimatlar ile hız kesmeden devam ediyor. Scania, Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından biri olan Hüner Lojistik ve HNR Lojistik’e 60 adetlik R 450 çekici teslimatı yaptı.

Hüner Lojistik tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Tunç Gömeçli ile Hüner Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hüner, Hüner Lojistik Genel Müdürü Özkan Hüner, HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner ve HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melisa Hüner katıldı. 

“Scania, markamız adına çok büyük kazanım oldu”
Teslimat töreninde bir konuşma yapan Hüner Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hüner, “İlk Scania araçlarımızı 2015 yılında 120 adet ile yaptık. Doğuş Otomotiv ve Scania bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Sadece satın alma işlemlerindeki kolaylıklar değil, sonrasında da tüm ekip ile güzel diyaloglarımız oldu. Bu deneyimleri yaşadıktan sonra filomuzu büyütürken başka bir marka ile devam etmek düşünülemezdi. Yeni araçlarımızı Hüner’in tecrübesi ve isminden doğan firmamız HNR Lojistik’in filosunda kullanacağız” dedi.

“Hedefimiz tek markalı filo oluşturmak”
HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkası Arda Hüner ise amaçlarının tek markalı filo kurmak olduğunu söyledi. Arda Hüner “ Servis, bakım hizmetlerinde tek noktadan hareket etmek istiyoruz bu yüzden hedefimiz tek markalı filo oluşturmak. Ek olarak satın alma süreçlerinde Scania Finans’ın sağladığı avantajlar olumlu karar vermemizde çok etkili oldu.” açıklamasında bulundu.

“Akıllı Filo Yönetimi ile yüzde 10’a varan yakıt ekonomisi sağladık”
Hüner Lojistik Genel Müdürü Özkan Hüner Scania’nın avantajlarını vurgulayarak “Scania’nın sağlamış olduğu akıllı filo yönetimi sayesinde araçlarımızın performanslarını takip ettik ve eğitim ihtiyacı olan sürücülerimizi belirledik. Kendi sahamızda gerçekleştirilen Efektif sürüş eğitimleri sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırırken yüzde 10’a varan yakıt ekonomisi sağlamış olduk.” dedi.

“Dağıtım ağımızı genişletmek istiyoruz”
HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Hüner ise Hüner ve HNR Lojistik olarak filolarında bine yakın araç olduğunu belirterek “Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika gibi Orta Avrupa ülkelerine otomotiv yan sanayi ürünleri, tekstil, alüminyum, makine ve makine parçaları nakliyesi gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin yurtdışından aldığı ürünlerinin yurtiçindeki noktalarına kadar iç dağıtımını yapıyoruz. Bugün teslim aldığımız yeni araçlarımız ile operasyon ağımızı genişletmek istiyoruz” dedi.

“Markamıza duyulan güven için teşekkür ederim”
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ise “Bu Pazar koşullarında markamıza duyduğu güvenle bu yatırımı yaptığı için başta İbrahim Hüner olmak üzere tüm Hüner Lojistik ve HNR Lojistik ailesine, teşekkür ediyorum. Hüner Lojistik ile başlattığımız bu güzel iş ortaklığımız, karşılıklı güven ile büyüyerek devam edecek” şeklinde konuştu. 

Scania, ihtiyaca uygun tasarlanan, satarken değer kaybettirmeyen yüksek 2. el değerine sahip araçlarıyla, en zorlu yol ve arazi şartlarında tüm ürünleri güvenle taşınmasını sağlayarak iş ortaklarının çözüm ortağı olmaktadır.

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