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Satranç: Türkiye Gençler Şampiyonası

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:40
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: - "Toplam 780 bin lisanslı sporcumuz var. Sporcularımızın yüzde 70'ini gençler oluşturuyor. Federasyon olarak ülkenin her yerine satranç sporunu yayma adına faaliyetler yürütüyoruz"

Satranç: Türkiye Gençler Şampiyonası
ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Çanakkale'de yapılıyor.

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi'nde düzenlenen şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, turnuvaya 22 ilden 75 sporcunun katıldığını söyledi.

Yoğun bir faaliyet programları bulunduğunu ifade eden Tulay, şöyle konuştu:

"Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nı başlatıyoruz. Şampiyonamız 10 Eylül Pazar günü sona erecek. Organizasyonu Çanakkale'de yapmaktan dolayı çok mutluyuz. 22 ilden gelen 75 sporcumuzun bu kentin tarihi ve turistik yerlerini de görmelerini istiyoruz. Bizler lisanslı sporcularımız ile her zaman övünüyoruz. Toplam 780 bin lisanslı sporcumuz var. Sporcularımızın yüzde 70'ini gençler oluşturuyor. Federasyon olarak ülkenin her yerine satranç sporunu yayma adına faaliyetler yürütüyoruz. Bu anlamda son yıllarda önemli mesafeler katettik. Satranç sporumuzu daha iyi yerlere getirme çabasındayız." 

Törene, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, turnuva sponsoru Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Mildon ile sporcular katıldı.




Anadolu Haber Ajansı
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