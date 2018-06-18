Sarp sınır kapısında “BİTCOİN” makinesi ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda sanal para birimi üretiminde kullanılan bitcoin makinesi ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen C.A. yönetimindeki Gürcistan plakalı otomobilin durumundan şüphelendi.

Arma hangarına çekilen otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmı ile arka koltuklardaki kutular içerisinde 1 adet Tenda marka S5 model modem ve adaptörü, 1 adet hard disk, 6 adet ekran kartı, 1 adet anakart, 1 adet güç kaynağı, 1 adet Fury Hyper DDR 4 Ram, 1 adet Bitmain Antımıner l3+ marka Bitcoin makinası, 2 adet EVGA 750 GQ marka güç kaynağı ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 25 bin 310 lira olan malzemelere ve araca el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

