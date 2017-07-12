SARP INTERMODAL HEM KENDİNİ HEM DE SEKTÖRÜ BÜYÜTMEYE KARARLI!

Türkiye’de intermodal taşımacılık hizmeti vermek amacıyla kurulan ilk şirket olan Sarp Intermodal, Avrupa’nın lider lojistik şirketlerinden Gartner KG ile olan iş ortaklığının 3. yılında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2014 yılında sadece bu alana odaklanmış lojistik şirketi kurmayı bir girişimcilik olarak nitelendiren Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, intermodal taşımacılığın durağan seyreden sektöre rekabet getirdiğini söyledi.

5-10 Yıllık Sürede Karayolu Taşımacılığının Yerini Alır!

İntermodal taşımacılığın Türkiye için çok yeni bir kavram olduğunu belirten Onur Talay, “Avrupa lojistik pazarının yüzde 15’ini intermodal taşımalar oluşturuyor. Bu pay Türkiye’de yeni yüzde 1’e ulaşmış durumda.” derken, intermodal taşımacılığın karayolu taşımalarından pay alarak büyüyeceğini söyledi.

Talay’a göre 5-10 yıllık süre içinde intermodal taşımacılık karayolu taşımacılığının yerini alabilir ve karayolu taşımacılığı sadece acil gönderiler için kullanılabilir.

Farklı Ekipmanlar ile Büyüme Daha Hızlı Olacak!

Sarp Intermodal olarak 16 farklı ülkeye hizmet verdiklerini aktaran Talay, Gartner KG ile de dört ülkede 2500 konteynerin operasyonunu yönettiklerini ifade etti.

Gıda, otomotiv, tekstil ve kimya sektörlerine yönelik hizmet veren Sarp Intermodal’in taşımalarının yüzde 80’i 45lik konteynerler geri kalan yüzde 15’lik kısmı ise ISO Tanklar ile taşınan yükler oluşturuyor.

Havuzlarında farklı tipte ekipmanlar bulundurduklarını ifade eden Onur Talay, bu sayede hem kendilerinin hem de intermodal taşımacılığın daha hızlı büyüme göstereceğini vurguladı.

Çevreci Olduğu için Değil, Ekonomik Olduğu için Tercih Ediliyor!

İntermodal taşımacılığı çevreci olduğu için tercih eden firma sayısının ne yazık ki çok az olduğunu belirten Onur Talay, genellikle ekonomik olduğu için tercih edildiklerini belirtti.

“Çevreci ise pahalıdır algısı var ancak karayoluna nazaran yüzde 10 ila 20 arasında uygun teklifler verebiliyoruz. Ayrıca maliyetlerimizi yıl boyunca sabit tutabiliyoruz. 1 Ocak’ta verdiğimiz fiyat beklenmedik bir durum olmadığı sürece 31 Aralık’ta da geçerli oluyor.” diyen Talay, özellikle sınır kapılarında yoğunlukların oluştuğu dönemlerde, bayram ve uzun tatil dönemlerinde hizmet taleplerinin arttığını ifade etti.

İntermodal Taşımacılık Teşvik Edilmeli!

Lojistikte sürdürülebilir stratejiler olmalı vurgusu yapan Onur Talay, Avrupa’da intermodal taşımaların artmasında devletlerin uyguladığı teşvik politikalarının önemli rol oynadığını belirtti.

Talay “Liman ve garlardan alınan yükler belli bir çap içinde daha fazla ağırlık kotasına sahip oluyor. Türkiye’de benzer düzenlemelerin yapılması halinde, lojistik daha yeşil bir sektör haline gelebilir” önerisinde bulundu.

Avrupa Başlangıç Noktası, Farklı Rotalar Plan Dahilinde!

Taşımalarının çok büyük bir bölümünün Avrupa ülkelerine olmasına da değinen Onur Talay, hizmet verdikleri ülkelerin, mevcut demiryolu ve Ro-Ro operatörlerinin hatlarına göre belirlendiğini ifade ederken ya hat sayılarının ya da operatör sayılarının kesin suretle artması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda Kuzey Afrika’da Tunus’a da taşımalar yapmaya başladıklarını belirten Talay, önümüzdeki aylarda hizmete başlayacak olan Kars-Tiflis-Bakü tren hattındaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti.

Hedefler de Yapılan Taşımalar da Her Yıl İki Kat Artıyor!

Sarp Intermodal olarak 2015 yılında 3500 konteyner taşıması yaptıklarını belirten Talay, 2016 hedeflerini 5000 olarak belirlediklerini, yıl sonunda 7000’e ulaştıklarını ifade etti. Bu yıl içinse hedefi 10000 konteyner taşıyabilmek olarak belirlediklerini, mevcut duruma bakıldığında ulaşabilir olduğunu söyledi.

Yurtdışı Yatırımlarına Devam!

2016 yılı başında İtalya’da ofis açtıklarını, Almanya yatırımı için de plan yaptıklarını ifade eden Onur Talay, bu ofislerin bu ülkelerdeki taşıma organizasyonlarını yönetmeye yönelik olduğunu vurguladı.