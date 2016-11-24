Şarkıcı Sibel Can'a tazminat davası

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda, "Alihan" olarak bilinen şarkıcı Ali Kızıltepe'nin, Sibel Can'ın albümünde yer alan bir şarkının yıllar önce kendisinin yaptığı müzikten alıntı olduğu iddiasıyla açtığı tazminat davasına ulaşan bilirkişi raporunda, her iki eserin de melodik yapısının aynı olduğu ifade edildi.

İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Ali Kızıltepe ile davalılar Doğan Müzik Yapım ve şarkıcı Sibel Can'ın avukatları katıldı.

Mahkeme Hakimi Habibe Aslan, istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Bunun üzerine söz alan davalıların avukatları, rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Davacı Kızıltepe'nin avukatı ise rapora karşı bir beyanlarının olmadığını söyledi.

Hakim, davalılara talep ettiği sürenin verilmesine ve davacı Ali Kızıltepe'ye davaya konu eser sebebi ile yapılan ödemenin tespit edilerek bildirilmesi için Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Rapordan

Bilirkişiler Müzik Editörleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Coşar, Okan Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Göknil Bişak Özdemir ve Doç. Dr. Azra Arkan Serim tarafından hazırlanan raporda, davacı Alihan'ın 1994'te çıkardığı "Bu Kadın Neden Ağlıyor" şarkısının, yapımcı Adem Gümüşkaya tarafından sözlerinin değiştirilerek "Kış Masalı" şarkısı adı altında piyasaya sürüldüğü, Alihan'ın eserin de kendisine ait olduğunu beyan ederek, eseri okuyan Sibel Can ve yapımcı hakkında dava açtığı hatırlatıldı.

Raporun sonuç kısmında, "Her iki eserin kayıtları da dinlenilmiş, notaya alınmış ve karşılaştırılmış olup, her iki eserde de ana tema ve melodik yapının, küçük işleme notaları dışında aynı olduğu tespit edilmiştir. Davacı Ali Kızıltepe'nin eseri daha önce kamuya arz ettiği göz önüne alındığında, eserin müziğinin bu kişiye ait olduğu kanaatine varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

- Dava dilekçesinden

Ali Kızıltepe, avukatı aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, Sibel Can'ın seslendirdiği "Kış Masalı" şarkısının müziğinin alıntı olduğunu öne sürdü. Dilekçede, davalılardan söz yazarı Adem Gümüşkaya'nın intihal ettiği müzik eserinin, Sibel Can tarafından seslendirildiği, diğer davalı yapımcı şirket tarafından CD olarak piyasaya sürüldüğü ve halen satışının devam ettiği belirtildi.

Söz konusu müziğin 1994'te Ali Kızıltepe'nin yaptığı "Bu Kadın Neden Ağlıyor'' şarkısından alıntılandığı savunulan dilekçede, bu şarkının sanatçı Sibel Can tarafından sahne, konser, tanıtım dahil tüm icrasının durdurulması talep edildi.

Dilekçede, söz konusu müzik eseriyle ilgili her türlü bant ve CD'nin imal ve pazarlamasının durdurulması, "Bir Kış Masalı" adlı müzik eserinin, "Bu Kadın Neden Ağlıyor" aldı eserden intihal edilip edilmediğinin ve müziğin melodisinin tamamının Alihan'a ait olduğunun tespit edilerek, 20 bin lira manevi ve 10 bin lira da maddi tazminat olmak üzere toplam 30 bin liranın sanatçı Sibel Can, söz yazarı Adem Gümüşkaya ve yapımcı şirketten alınıp şarkıcı Alihan'a verilmesi istendi.