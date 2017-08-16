banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Sarıkamış yaz günü dolu yağışıyla beyaza büründü

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:51
Bu haber 564 kez okundu

Kış turizminin sayılı yerleri arasında bulunan Sarıkamış'ta etkili olan dolunun ardından ilçe yaz mevsiminde beyaza büründü

Sarıkamış yaz günü dolu yağışıyla beyaza büründü
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece yarısı aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanağın ardından fındık büyüklüğünde yağan dolunun 4 santimetreye ulaşmasıyla kış turizminin sayılı bölgeleri arasında bulunan ilçe yaz gününde beyaza büründü.

Etkili dolu yağışı nedeniyle yollarda su taşkınları oluştu, araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi. İlçede bazı esnaflar dükkanların önünde biriken dolu yığınlarını temizledi.

Vatandaşlardan İbrahim Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın birden gök gürültüsüyle kapandığını belirterek, "Birden yağmur başladı ve ardından doluya çevirdi. Ne olduğunu anlamadık. Birden her taraf bembeyaz oldu. Kısa kollu elbiselerle geziyorduk, birden ne olduğunu anlayamadık." dedi.

 Hacı Yıldız da aniden esen sert rüzgarın ardından sağanak ve dolu yağdığını ve her tarafın yaz gününde beyaz örtüye büründüğünü söyledi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.