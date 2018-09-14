Sarı Saltuk buluşmalar Romanya da 21-23 Eylül'de..

UKİD Romanya Başkanı Sabit Danış, TİAD Başkanı Güven Güngör, iş adamlarımızdan Ertan Demirhan ve Ali Karaçayır ile birlikte Büyükelçi Koray Ertaş’ı ziyaret ederek 21-22 Eylül’de gerçekleşecek olan Sarısaltuk buluşması hakkında bilgilendirdi.

2012 yılından bu yana Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği - UKİD tarafından düzenlenen Geleneksel Babadağ - Romanya Sarı Saltuk Buluşması’nın yedincisi için hazırlıklara başlayan UKİD Romanya Başkanı Sabit Danış, bu sene etkinliğe Ak Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanısıra birçok önemli ismin katılacağını söyledi.

Danış, Büyükelçimiz Ertaş’a UKİD’in Sarısaltukname adlı kitabını hediye etti.